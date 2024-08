Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 25 al 31 de agosto, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta de la Muerte: cambio total en tu vida. Toma decisiones fuertes para avanzar sin límites y lograr tus objetivos profesionales. Trata de seguir con las relaciones publicas y de ir a todos los eventos que te inviten. Ten cuidado con los chismes o malas amistades. Te llega un regalo sorpresa que no esperabas.

Números de la suerte: 18 y 23.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: naranja y azul fuerte.

Signos compatibles: Leo, Sagitario y Capricornio.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del As de Bastos: es el momento ideal para estar fuerte y pedir lo que tanto deseas, ya sea una jefatura o aventurarte a tener un negocio propio. El poder de la alegría va invadir tu vida. Días de estar con mucho trabajo y reuniones con jefes de última hora. Trata de no exagerar las situaciones sentimentales.

Números de la suerte: 8 y 24.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul y blanco.

Signos compatibles: Virgo y Libra.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Emperador: es el momento de pedir ese aumento de sueldo y tener la oportunidad de crecer más en lo económico. Sé cauteloso con tus inversiones y lee muy bien lo que vayas a firmar. Te llega un dinero extra y va a ser por juegos de azar; apuesta a los equipos de color azul.

Números de la suerte: 2 y 36.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: verde y azul.

Signos compatibles: Virgo, Libra y Acuario.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Ermitaño: no estás solo, podrás salir de tus problemas pero trata de no darle tanto drama a las situaciones. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Trata de tener todo en orden en el trabajo y no te desanimes en cuestiones de negocios, recuerda que se te va a dar.

Números de la suerte: 3 y 31.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Escorpio, Piscis y Aries.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del As de Oros: junto a tu buena suerte, vivirás una explosión de buenas noticias y acercamiento con personas de poder en el trabajo. Sé más discreto y desconfía de los que se acercan por interés económico. Estás en tu mejor etapa del año y necesitas quitarte todo lo que te estorba en la vida.

Números de la suerte: 15 y 22.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: verde y rojo.

Signos compatibles: Sagitario, Aries y Cáncer.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Carruaje: junto a tu cumpleaños, estás de doble suerte rápida en todo lo relacionado con trabajo y proyectos nuevos. Preparas una fiesta y recibes un regalo que no esperabas. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería. Recibes una invitación para salir de viaje para el mes de septiembre.

Números de la suerte: 4 y 10.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y blanco.

Signos compatibles: Capricornio, Tauro y Géminis.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Loco: son tiempos de madurar y crecer más en lo profesional. Trata de no arreglar los problemas que no son tuyos. Piensa en cosas positivas y saldrás triunfante de cualquier desafío. Trata de tomar las cosas de quien vienen y no estresarte por chismes. Decides tomar unas vacaciones en tu cumpleaños.

Números de la suerte: 17 y 28.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: naranja y verde.

Signos compatibles: Acuario, Aries y Géminis.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: ha llegado el tiempo de hacer un patrimonio, pero debes ser cauteloso con las energías negativas y de envidia. Vas a estar pasando por un cambio radical en tu forma de ser, vienes dejando atrás situaciones que eran muy complicadas. No tengas miedo a esa transformación.

Números de la suerte: 1 y 20.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: azul y amarillo.

Signos compatibles: Acuario, Cáncer y Piscis.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Juicio: cualquier trámite legal que tengas pendiente va a salir a tu favor. Ten perseverancia para volver a estudiar o tener un patrimonio para tu futuro. No lo dudes, saca los miedos de tu vida y lánzate al éxito. No te dejas llevar por celos y enojos equivocados. Trata de vivir el momento y planear un mejor futuro.

Números de la suerte: 14 y 37.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Leo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Mago: va a ser una gran semana de realización de proyectos nuevos y aumento de tus ingresos. Tienes que concentrarte más y perseverar en tus metas para que se cumplan. Es el tiempo de buscar nuevas rutas de trabajo. Vas a entrar a una etapa de prosperidad y tienes que tomarla como tuya.

Números de la suerte: 27, 30 y 41.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: azul y amarillo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Libra.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Diablo: tendrás abundancia sin límites y dinero fácil, así que trata de aprovechar para hacer ventas y negocios. Cuídate de maldades de tus compañeros o familia. Aprende a ser más discreto en todo lo que realices. Días de emociones encontradas en el amor. Déjate fluir, que todo te va salir de lo mejor.

Números de la suerte: 19 y 31.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: naranja y blanco.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta de la Torre: tienes que pensar un poco más en ti y dejar a un lado las preocupaciones por los demás. Llegan las soluciones a tus problemas y entras a una etapa nueva de trabajo, mejor pagado. No debes agobiarte, sé más paciente porque tendrás todos los elementos para solucionar tus problemas.