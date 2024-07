Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 14 al 19 de julio, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del As de Oros: la buena suerte es tuya, tómala y no te sabotees a ti mismo. Si no es para ti, cambia y no insistas en lo que no es. Muchas presiones en el trabajo, pero con muy buenas noticias; te ofrecen un puesto nuevo y un bono de productividad. Si tienes, pareja seguirás muy estable.

Números de la suerte: 7 y 13.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Leo, Sagitario y Capricornio.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Diablo: no confíes en nadie y menos en las personas que están cerca de ti. Protégete de las energías negativas. Esta semana piensa dos veces lo que vayas hacer o decir. Te llega la propuesta de un nuevo proyecto laboral; no lo dudes y cámbiate, que te vendrá mejor suerte.

Números de la suerte: 2 y 4.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Virgo y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta de la Fuerza: es el momento de tomar decisiones, hacer un cambio de rumbo en tu vida y dejar atrás lo que no era para ti. Arriésgate a ser diferente y lograr el éxito. No dudes en hacer proyectos nuevos que serán muy lucrativos en tu vida. Arreglas un asunto legal que saldrá a tu favor.

Números de la suerte: 10 y 18.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: naranja y verde.

Signos compatibles: Acuario, Libra y Sagitario.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Ermitaño: no te desanimes tan rápido de tus proyectos que estás en el mejor momento para lograrlos. Quítate las envidias, sé más prudente con tus planes y verás el triunfo en tus manos. Trata de bloquear las energías negativas de tus compañeros de trabajo.

Números de la suerte: 6 y 21.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul y blanco.

Signos compatibles: Escorpio, Acuario y Piscis.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta de la Templanza: paciencia, que todo va salir bien y enojándose no se resuelve nada. Te llega la invitación para un negocio propio o cambio de trabajo; hazlo que te va ayudar a crecer más en lo económico. En el amor, seguirás de gran conquistador. Si no quieres decir la verdad, es mejor no decir nada.

Números de la suerte: 19 y 25.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: blanco y naranja.

Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Aries.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del As de Bastos: eres el líder en cuestiones de trabajo, así que busca un mejor empleo donde te puedas desarrollar más. Estarás pleno con tu pareja; para los solteros, viene un amor nuevo y apasionado. Deja a un lado los miedos y empieza a formar un patrimonio para tu futuro.

Números de la suerte: 20 y 26.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: verde y blanco.

Signos compatibles: Tauro, Cáncer y Leo.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Loco: es el momento de madurar y tomar acciones que hagan cambiar tu vida para bien. Vienen nuevas oportunidades y todo lo que toques se va a hacer oro, pero debes ser cauteloso con quién te relacionas en cuestiones de negocios. Ten cuidado con las deudas.

Números de la suerte: 3 y 15.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: blanco y naranja.

Signos compatibles:

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Mago: pide que se te dará; estás en tu tiempo de acumular riqueza y hacer cambios positivos en tu persona, que todo va a salir de lo mejor. No tengas miedo a esa transformación que se avecina en tu vida personal. Semana de mucha carga de trabajo y abundancia en inversiones.

Números de la suerte: 22 y 27.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Sol: ten precaución en todas las inversiones que vayas a realizar y lee bien lo que firmas para que tengas resultados positivos. La abundancia está presente en tu vida, así que sácate los miedos y lánzate al éxito. No te dejes llevar por celos y enojos equivocados. Regresa el amor que se fue.

Números de la suerte: 8 y 11.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo y azul.

Signos compatibles: Aries, Libra y Virgo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta de la Justicia: todo lo legal va a salir a tu favor. Vienen cambios positivos en cuestiones de trabajo o proyectos propios. Estás en un momento de vitalidad, prosperidad y energía positiva. Trata de ordenar tu tiempo para poder hacer todo lo que te pidan en el trabajo o la escuela.

Números de la suerte: 1 y 29.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Aries, Virgo y Libra.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta de la Torre: es el momento de construir un patrimonio para tu futuro y así asegurar tu bienestar. Llegan sorpresas agradables y un dinero extra. Semana de emociones encontradas. Las mejores decisiones se toman en calma, así que déjate fluir que todo te va a salir de lo mejor.

Números de la suerte: 17 y 23.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: blanco y naranja.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Géminis.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta de la Estrella: no tengas miedo al qué dirán y sigue con tu forma de ser, que te hace original y fuerte. Van a ser días de crecimiento laboral y personal. No dudes en hacer los cambios que necesitas para ser feliz. Tendrás todos los elementos posibles para solucionar los problemas que se te presenten.

Números de la suerte: 9 y 14.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: naranja y rojo.

Signos compatibles: Cáncer, Leo y Escorpio.