Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 16 de febrero, signo por signo

Horóscopo del zodiaco: el signo que no se inmuta pese a los problemas

En particular, la especialista analizó las energías que acompañarán a cada signo en el día de San Valentín y cómo influirán en sus relaciones. También anunció la carta del Tarot que acompañará a cada signo y los cambios que pueden esperar en estos días.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del Emperador: va a ser una semana de estar con toda la fuerza para salir adelante y sentirte orgulloso de todos tus logros. Llega un dinero extra o un ofrecimiento de trabajo en una empresa internacional o fuera del país. Te regalan un anillo, cadena o reloj por el día de San Valentín. El arcángel Miguel te dice: perdónate, no has hecho nada malo.

Números de la suerte: 13 y 27.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y verde intenso.

Signos compatibles: Capricornio, Aries y Leo.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del As de Oros: suerte definitiva en esta semana. Para el que está en pareja, compromiso firme, ofrecimiento de casamiento o vivir juntos; para el que está solo, llegan amores compatibles. Vas a poder salir adelante de cualquier problema. En San Valentín viene un regalo que no esperabas. El arcángel Miguel te dice: ten confianza en ti, que sigues creciendo en todas las formas.

Números de la suerte: 15 y 29.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y azul intenso.

Signos compatibles: Acuario, Virgo y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Sol: es el momento de seguir brillando, estar feliz y empezar a crecer. Vas a salir de viaje por cuestiones de trabajo. Subes de puesto o te van a ofrecer un proyecto nuevo. Llegan ilusiones nuevas en el día de San Valentín. Para los que están en pareja, propuesta de casamiento. El arcángel Miguel te dice: comprométete contigo mismo para ser feliz.

Números de la suerte: 33 y 78.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: amarillo y verde fuerte.

Signos compatibles: Libra, Sagitario y Acuario.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta de la Justicia: fuerza, valor y determinación. Todo lo bueno que hiciste en el pasado va a ser recompensado. Cualquier ritual que hagas esta semana te va a funcionar diez veces más. Para los que están solos, viene un amor comprometido; para los que están en pareja, casamiento o embarazo en puerta. El arcángel Miguel te dice: tómate tu tiempo para decidir.

Números de la suerte: 12 y 66.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: azul fuerte y blanco.

Signos compatibles: Leo, Escorpio y Piscis.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta de la Torre: va a ser una semana de seguir insistiendo para ser feliz. Tienes que tener mucho cuidado con lo que le dices a los demás; sé un poco más discreto y prudente. Te viene el ofrecimiento de un proyecto nuevo por parte de alguien cercano a ti. En San Valentín llega una propuesta de amor verdadero. El arcángel Miguel te dice: ten muy claro cuál es tu propósito de vida.

Números de la suerte: 20 y 23.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo intenso y naranja.

Signos compatibles: Aries, Sagitario y Leo.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del As de Espadas: fuerza, poder y determinación para cortar todo lo negativo. Te llega un dinero que te debían y te desarrollas económicamente. Para el que está comprometido, embarazo en puerta; para el que está solo, vienen amores compatibles. Te van a ofrecer un regalo, estabilidad amorosa y salir de viaje. El arcángel Miguel te dice: protégete de las malas vibras.

Números de la suerte: 4 y 10.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: blanco y rojo intenso.

Signos compatibles: Capricornio, Tauro y Géminis.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Mago: va a ser una semana de lograr éxitos y de pedir, porque se te va a dar. No le des tanta importancia a las personas que se enojen sin razón. Trata de comunicar todo lo que quieres. Vas a enterarte de muchas cosas muy positivas. En San Valentín va a llegar ese regalo que estás esperando. El arcángel Miguel te dice: la situación que estabas esperando se va a resolver.

Números de la suerte: 16 y 22.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: azul intenso y amarillo.

Signos compatibles: Acuario, Piscis y Géminis.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Mundo: es el momento de tomar el mundo en tus manos y empezar a crecer económicamente. Va a ser una semana de mucho trabajo y de proyectos nuevos con gente de otro país o ciudad. No tomes tan a pecho lo que los demás opinen. Vienen amores compatibles en San Valentín y te llega un regalo. El arcángel Miguel te dice: los pensamientos positivos generan situaciones y resultados positivos.

Números de la suerte: 7 y 17.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Juicio: es el momento de resolver cualquier situación negativa que tenías de tiempo atrás y dar vuelta la página. Son días de terminar y empezar cosas nuevas. Vienen ilusiones nuevas con amores que realmente te quieren. Ese negocio o cambio de trabajo que estabas esperando se va a dar en estos días. El arcángel Miguel te dice: decídete a ser feliz ahora, no esperes a nada ni a nadie.

Números de la suerte: 1 y 21.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: blanco y naranja.

Signos compatibles: Acuario, Leo y Sagitario.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Carruaje: no te detengas, sigue adelante y avanzando. Va a ser una semana de mucho trabajo y de sentir que estás logrando objetivos. Tienes que concentrarte en cuestiones laborales. Para el que está en pareja, propuesta de matrimonio y estabilidad; para el que está solo, vienen amores compatibles. El arcángel Miguel te dice: el resultado que estabas esperando es favorable.

Números de la suerte: 8 y 26.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: verde intenso y rojo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Loco: es una semana de dinero fácil y rápido. Es el momento de madurez, mentalidad y crecimiento. Viene algo muy bueno en tu vida, en cuestiones de regalo por el día de San Valentín; llegan emociones e ilusiones nuevas, son días de mucha pasión. Esta semana empiezas un nuevo trabajo o proyecto. El arcángel Miguel te dice: enfócate en tu meta.

Números de la suerte: 28 y 69.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Libra, Géminis y Tauro.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta de la Estrella: salud, bienestar, felicidad y estabilidad. Trata de quitarte esos pensamientos negativos que no te dejan realizarte. Viene crecimiento y desarrollo en cuestiones laborales. Esta semana vas a alcanzar tus sueños y tus metas. Para el que está solo, te va a buscar un amor del pasado, pero no lo aceptes si no te propone estabilidad. El arcángel Miguel te dice: cree y confía en ti.

Números de la suerte: 29 y 70.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y verde.

Signos compatibles: Cáncer, Virgo y Escorpio.