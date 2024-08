Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 16 de agosto, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del Mago: pide, que se te va dar. Será una gran semana, se van a empezar a alinear los astros y las buenas energías. Vas a empezar a crecer más económicamente y a tomar decisiones que te van a dejar avanzar. Tendrás un ascenso o bonificación en cuestiones de sueldo. Vienen oportunidades con gente del extranjero para contratos nuevos y negocios muy buenos.

Números de la suerte: 12 y 25.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: naranja y azul.

Signos compatibles: Piscis, Leo y Capricornio.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: son tiempos de estar arriba, crecer y tomar decisiones para seguir avanzando. No tengas miedo al qué dirán. Tienes que ser muy cauteloso en cuestiones de inversiones, pregunta todo dos o tres veces. Te busca un amor del pasado pero debes dejarlo atrás. Trata de administrar mejor tu tiempo. Cuidado con los celos, corajes o intrigas en cuestiones de pareja.

Números de la suerte: 9 y 15.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo intenso y verde.

Signos compatibles: Virgo, Escorpio y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del As de Oros: es tu momento de triunfo, determinación, éxito y abundancia, pero debes creerlo y no sabotearte a ti mismo. Sigue con ese proyecto porque se vale caer, equivocarse y volverse a levantar. Va a ser una semana de mucho trabajo y algo de energías encontradas por problemas de chismes o envidias. Vas por la dirección correcta y estás avanzando paso a paso.

Números de la suerte: 3 y 10.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: naranja y verde.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Sol: sigue brillando, teniendo estabilidad, conociendo gente importante y teniendo esa forma de ser positiva en todo lo que estés realizando. Va a ser una semana intensa en el trabajo y te pagan un dinero que te debían de tiempo atrás. Vienen varias oportunidades laborales o de negocios que te van a hacer crecer. Llegan buenas noticias en estos días, espéralas con alegría y estabilidad.

Números de la suerte: 5 y 14.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: amarillo y verde.

Signos compatibles: Escorpio, Piscis y Tauro.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del As de Bastos: poder, determinación y crecimiento. Sigues teniendo una buena racha y estabilidad. Va a ser una semana intensa con mucho trabajo y visitas de familiares de afuera. Estarás planeando un viaje y arreglando asuntos que tenías pendientes de tiempo atrás. Viene un regalo que no esperabas que te va a dar mucha alegría. Cuidado con las fantasías y la gente que te quiere vender humo y espejos.

Números de la suerte: 22 y 33.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: azul y blanco.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Sagitario.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Loco: cuidado con lo que estés tramitando, abre bien los ojos y sé más consciente en cuestiones laborales. Va a ser una semana de mucho trabajo. Cierras un proyecto que tenías de tiempo atrás, pero eso te va a ayudar a liberarte del estrés. Vas a poder salir de viaje y visitar a alguien que deseabas ver. Dedícate a ti y piensa más en el 'yo'. Próximamente vas a estar hablando de un cambio de casa, ciudad o país.

Números de la suerte: 4 y 21.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: verde y naranja.

Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y tauro.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta de la Templanza: calma, que todo pasa. Va a ser una semana de algunos enojos y pleitos en cuestiones familiares o laborales, pero nada que no puedas resolver. Te reunirás con tu jefe para renegociar el contrato o que te den un ascenso. Cambia tus patrones de comportamiento y ve buscando una mejor armonía en tu vida. Encuentros importantes con gente de poder que te van a hacer crecer.

Números de la suerte: 6 y 13.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: azul intenso y blanco.

Signos compatibles: Géminis, Acuario y Sagitario.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Diablo: cuidado con los chismes, los enemigos ocultos, las envidias y las traiciones. Va a ser una semana de mucho trabajo o realizaciones de proyectos; estás creciendo. Prosperidad sin límite en los próximos días. Prepárate mejor para los exámenes de la escuela o los proyectos de trabajo. Llega una propuesta de amor verdadero o de casamiento, así que aprovéchalo.

Números de la suerte: 8 y 16.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: naranja y verde.

Signos compatibles: Acuario, Piscis y Cáncer.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta de la Torre: cuida mucho tus bienes, tu familia y tu patrimonio. Arregla bien todos los asuntos legales y deudas que tengas pendientes y sigue avanzando en cuestiones laborales. Trata de ser discreto con tus metas y planes. Viene una abundancia sin límites, esta semana se van a dar muchas cosas en cuestiones laborales y de pagos que tenías atrasados. Trata de no pelearte con nadie y menos con la gente que más te quiere.

Números de la suerte: 17 y 31.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Libra, Aries y Leo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Juicio: es el momento de seguir preparándote, resolver todas tus dudas y problemas y crecer como persona. Te vas a poder aliviar de cualquier enfermedad, resolver cualquier trámite legal y pagar deudas del pasado. Cuidado con las mentiras de tu pareja, amistades o gente cercana. Últimamente has tenido algún pesar, pero no te estanques y sigue avanzando. Un movimiento poderoso vendrá en estos días.

Números de la suerte: 27 y 3.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: verde fuerte y amarillo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Carruaje: sigue adelante, no te detengas y no tengas miedo, que te van a salir muchas oportunidades nuevas en cuestiones de negocio y trabajo. Tendrás estabilidad amorosa y de pensamientos. No te pelees con la familia y no cargues problemas que no son tuyos. Mandas arreglar algo de tu casa o decides mudarte. Tienes que dejar ir muchas cosas que ya no son para ti.

Números de la suerte: 11 y 29.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: azul y rojo intenso.

Signos compatibles: Libra, Sagitario y Géminis.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del Mundo: son tiempos de viajar, encontrar oportunidades nuevas, cambiar de trabajo e ir firme. Vienen amores, trabajos y situaciones nuevas que te van a dar alegría en esta semana. En tu casa, las cosas se van a empezar a dar y a fluir sin tanto problema. Recuerda quitar de tu vida el drama, la exageración y los celos. No te pelees con la gente que más te quiere. Desconfía de amores del pasado.

Números de la suerte: 24 y 33.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Capricornio.