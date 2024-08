Astrología del Zodiaco: la "era" de Taylor Swift que te representa, según tu signo

Taylor Swift es una de las artistas más influyentes de la música en la actualidad. Cada uno de sus trabajos representa una “era” única en su trayectoria artística, con la particularidad de captar en cada proyecto musical diferentes estados emocionales y estilos musicales. Estas características se pueden comparar sin problemas c on las descripciones que propone la astrología del zodiaco con respecto a cada uno de los signos.

Desde la inocencia de su álbum debut hasta la introspección de "Midnights", cada “era” encuentra un vínculo especial con un signo zodiacal específico.

Taylor Swift Christopher Polk/Penske Media/Getty Images

La era de Taylor Swift que te representa según tu Signo Zodiacal

Aries

Taylor Swift Redes sociales

La era "1989" encapsula perfectamente la energía de Aries. Este álbum, que marcó la transición de la artista al pop, refleja la valentía y el espíritu aventurero característicos de este signo. Canciones como "Blank Space" y "Welcome to New York" resuenan con el entusiasmo de Aries frente a nuevos desafíos.

Tauro

La era "Red" se alinea con la naturaleza estable y apasionada de Tauro. Este álbum explora las profundidades del amor y las emociones intensas, reflejando la perseverancia y la sensualidad taurina. Temas como "All Too Well" capturan la esencia de la experiencia amorosa que tanto valora este signo.

Géminis

geminis Freepik

"Speak Now" representa la dualidad y la habilidad comunicativa de Géminis. Este álbum, conocido por su enfoque directo, refleja la capacidad de este signo para expresar sus pensamientos y sentimientos sin reservas. Canciones como "Dear John" muestran la sinceridad característica de Géminis.

Cáncer

La era "Lover" tiene coincidencias con la sensibilidad y el deseo de conexión emocional de Cáncer. Este álbum es una carta de amor al romance y al compromiso, temas centrales para este signo. Canciones como "Lover" y "Cornelia Street" reflejan la importancia que Cáncer otorga a la fidelidad y el cuidado en las relaciones.

Leo

Taylor Swift Redes sociales

"Fearless" captura perfectamente la valentía y el optimismo de Leo. Este álbum, que consolidó a Taylor Swift como estrella del pop, refleja el deseo de los leoninos de brillar y enfrentar los desafíos con coraje. La canción titular "Fearless" encarna la actitud audaz característica de este signo.

Virgo

La era "Folklore" se alinea con la introspección y la obsesión con el detalle de Virgo. Este álbum, con su enfoque narrativo y reflexivo, captura la esencia de la búsqueda de autenticidad de estas personas. Canciones como "The Last Great American Dynasty" se puede relacionar con la capacidad de este signo para apreciar las sutilezas.

Libra

Taylor Swift Redes sociales

Aunque compartida con Cáncer, la era "Lover" también refleja el equilibrio y la estética del amor característicos de Libra. Este álbum le canta a lo bien que se puede estar en una relación, un valor central para este signo. La sensibilidad y el encanto de Libra se ven reflejados en las canciones que destacan la armonía en el amor.

Escorpio

"Reputation" sintetiza la intensidad emocional y la capacidad de transformación de Escorpio. Este álbum, que explora temas como la venganza y el renacimiento, refleja la profundidad y resiliencia de este signo. Canciones como "Look What You Made Me Do" muestran el poder de Escorpio para superar adversidades.

Sagitario

La era "1989" también parece relacionarse con el espíritu aventurero de Sagitario. Este álbum representa una reinvención y exploración que se alinea con la naturaleza de este signo de buscar nuevas oportunidades. "Shake It Off" refleja la actitud resiliente y optimista característica de estas personas.

Capricornio

"Evermore" parece charlar con la introspección y la capacidad de superación de Capricornio. Este álbum, que explora temas de sanación y crecimiento personal, refleja la determinación de este signo para enfrentar desafíos. Canciones como "Willow" describen las características de estas personas.

Acuario

signo acuario Freepik

La era "Midnights" contiene la perspectiva especial de Acuario. Este álbum, que explora inseguridades y reflexiones personales con una energía dinámica, refleja la capacidad de este signo para abordar temas profundos desde un ángulo creativo. "Anti-Hero" ejemplifica esta visión original.

Piscis

El álbum debut de Taylor Swift, conocido como la "Debut Era", parece estar en sintonía con la naturaleza soñadora e idealista de Piscis. Este trabajo, marcado por su inocencia y romanticismo, refleja la visión romántica y la búsqueda de conexión emocional características de este signo. Canciones como "Tim McGraw" capturan el idealismo pisciano, como así también su esperanza.