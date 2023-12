Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 9 al 15 de diciembre, signo por signo

Esperanza Gracia señaló que estamos bajo el influjo de la Luna Nueva que se da el día 12 en el signo de Sagitario. Esa energía nos invita a ser aventureros y a lanzarnos sin miedo a los cambios, porque van a venir muchísimos para todos los signos del zodiaco.

Mercurio, el planeta que rige la inteligencia, transita por el signo de Capricornio. El día 13 se pone retrógrado y va a estar así hasta el día 2 de enero. Hay que estar muy atentos porque podría haber malentendidos, dificultades y retrasos en viajes.

Esperanza Gracia advirtió que Mercurio se pone retrógrado el día 13.

Por otro lado, Venus, el planeta del amor, se encuentra en el signo de Escorpio, lo que aviva la pasión, nos anima a sincerarnos y sobre todo a expresar nuestros sentimientos. Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) son los más seductores del Cosmos.

Además, la astróloga indicó que el planeta Marte y el Sol se encuentran en el signo de Sagitario. Esto contribuye a que los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) estén arrolladores y sobre todo protegidos por el Cosmos, es decir que la suerte les sonríe.

Horóscopo para Aries de Esperanza Gracia

Necesitas salir, tomar decisiones, iniciar cosas nuevas. Vas a estar lleno de fuerza y energía para que nada se te resista esta semana. La Luna Nueva te ayuda a retomar con éxito algo que se había paralizado, sin permitir que nada frene tu entusiasmo. En todo lo que hagas entregarás tu corazón, y se van a presentar las circunstancias propicias para disfrutar y sentirte feliz.

Horóscopo para Tauro de Esperanza Gracia

Pueden surgir impedimentos en algo que te interesa, pero la Luna Nueva te regenera y puede dar un vuelco positivo a lo que te preocupa. Necesitas tomar distancia para que no te afecten tanto las cosas. Tus relaciones pueden verse afectadas por un exceso de sinceridad o dureza por tu parte. Si sientes que te has equivocado, estás a tiempo de rectificar.

Horóscopo para Géminis de Esperanza Gracia

No confíes en algunas personas que no son claras y que pueden jugártela, que ya tienes experiencia del pasado. Esta Luna Nueva te armoniza y te libera de situaciones conflictivas que te agobian y no sabes cómo afrontar. Pueden surgir gastos imprevistos, pero podrás cubrirlos. Escucha esa voz interior que te mueve a hacer algo, y sigue tus impulsos.

Horóscopo para Cáncer de Esperanza Gracia

Es posible que te sientas inestable y con un torbellino de emociones, pero la Luna Nueva te va a transmitir la calma que necesitas para afrontar lo que te preocupa y buscar soluciones. No pierdas el tiempo intentando justificar tus acciones y pide disculpas si crees que te has equivocado. Aunque algunas nubes nublen tu vida, pronto volverás a sonreír.

Horóscopo para Leo de Esperanza Gracia

Algo te preocupa y no te deja estar bien. Sé cauto si tienes que negociar algún tipo de condición y evita avanzar si no sabes el terreno que pisas. Esta Luna Nueva atrae la suerte y favorece el amor. Pueden llegar a tu vida personas nuevas que te den lo mejor y te ayuden a recuperar la ilusión. Alguna ayuda económica que ya no esperabas recibir mejorará tu vida.

Horóscopo para Virgo de Esperanza Gracia

Es el momento de tomar la iniciativa y de ocuparte de esos asuntos pendientes que no te dejan centrarte. La Luna Nueva te transmite una energía renovadora que puede traerte nuevos comienzos e ilusiones. Vas a vivir experiencias muy satisfactorias, aunque debes mantener a raya tus dudas y temores para no arruinar tus relaciones. Te aguarda una buena noticia relacionada con la familia.

Esperanza Gracia adelantó que la suerte favorecerá a los signos de fuego.

Horóscopo para Libra de Esperanza Gracia

La Luna Nueva contribuye a que estés muy comunicativo y a que conectes de maravilla con la gente, y pueden llegar a tu vida cambios que vas a agradecer mucho. Pero recuerda que ahora no es momento de forzar las cosas sino de dejar que el tiempo haga su labor. Mantenerte activo será la mejor forma de desconectar y liberarte de pensamientos que te condicionan.

Horóscopo para Escorpio de Esperanza Gracia

La Luna en tu signo, el 9 y 10, te ofrece unos días llenos de posibilidades en los que vas a avanzar de una manera firme y decidida. Puedes conseguir un sueño por el que has luchado mucho, y es que tu fuerza interior puede con todo. Venus en tu signo potencia tu seducción y te ofrece un momento fabuloso para el amor. Atento a esta Luna Nueva, que puede traerte una buena noticia.

Horóscopo para Sagitario de Esperanza Gracia

Muchas felicidades. El Sol, Marte y la Luna Nueva en tu signo armonizan tu vida y te aportan una energía potente e imparable para que tus asuntos lleguen a buen puerto y se consoliden con éxito. Estarás tan vital y positivo como tú eres. Actúa con esa energía y verás cómo se abren muchas puertas. Alguien que quieres te puede sorprender gratamente.

Horóscopo para Capricornio de Esperanza Gracia

Semana muy intensa en la que la suerte no te soltará de la mano. Tendrás que trabajar duro, pero esta Luna Nueva te conduce al éxito. Confía, que tus esfuerzos pronto comenzarán a dar sus frutos. El 13 y 14 la Luna en tu signo te regala unos días mágicos, y lo que hagas te saldrá bien. Se aclarará una situación confusa y tú respirarás aliviado.

Horóscopo para Acuario de Esperanza Gracia

Eres capaz de llegar mucho más lejos de lo que piensas, así que lucha contra viento y marea por lo que quieres porque puedes conseguirlo. La Luna en tu signo, el día 15, te anima a salir de tu zona de confort y a volar alto, y al fin te vas a atrever a hacer lo que llevas tanto tiempo deseando. Pueden llegar cambios favorables en el ámbito profesional. Tus amigos serán un gran apoyo.

Horóscopo para Piscis de Esperanza Gracia

Hay muchas envidias a tu alrededor, así que no confíes en los que intuyes que te pueden traicionar, y mantén a toda costa la cabeza fría para ahorrarte problemas. La Luna Nueva te trae soluciones para que recuperes la serenidad, y su energía te ayuda a zanjar un asunto pendiente que te inquieta. Las cosas te saldrán mucho mejor si las haces con calma y evitas el descontrol.

El ranking de signos de Esperanza Gracia para la semana del 9 al 15 de diciembre