Luna nueva en Sagitario: cómo afectará a los signos del zodíaco según Mia Astral

El 12 de diciembre se dará una luna nueva en Sagitario, lo que implica el inicio de un ciclo de seis meses que "vas a poder ambicionar, quiero apuntar a las estrellas, quiero algo más grande". Sin embargo, esto se da en conjunción al planeta marte, de la acción de propiciar de hacerlo posible y tan solo a un día de que Mercurio retrograde en tensión a neptuno.

"Si empieza un ciclo, pero no podemos irnos de cabeza, tenemos que pensar muy bien. Las personas que no tienen esta información van a tener la intensión de empezar algo, pero por la tensión de Neptuno no pensaste como va hacer el desarrollo del proceso. Mercurio empezando a retrogradar nos dice que no es el momento", señaló Mia Astral.

Ante esto la astróloga alertó que es un momento para "pensar muy bien", ya que si bien la energía que trae la luna nueva invita a planificar y animarse, se necesita armar bien un plan para poder llevar adelante a estos proyectos. Esto no es todo, sino que la próxima luna nueva en Capricornio el próximo 11 de enero, también se centrará en nuevos proyectos pero con Mercurio y Júpiter directo.

Los signos más afectados por la luna nueva en Sagitario

: Esta luna nueva en Sagitario trae un momento de “despertar”, en cuanto a tu propósito y en cómo quieres entregar lo que haces al mundo; también sobre metas que no son profesionales y que están tomando cada vez más tu atención. Trabaja dentro de ti el soltar la culpa de estar en modo productivo todo el tiempo y, de igual modo, quítate las etiquetas de las etapas de ti ya que fueron y ya no son más. Sagitario: El 2024 será un año de grandes cambios a nivel de trabajo y del estilo de vida que llevas hasta ahora. Con tu luna nueva inicia un mes para evaluar muy bien cuáles son tus metas y prioridades. Así mismo, saber cuáles son los esfuerzos que ya no dan resultados; también es momento de darles final. Algunos de ustedes entenderán que hace falta hacer un sacrificio, entenderán que hace falta hacer un sacrificio, para ver algo despegar en grande después de abril.