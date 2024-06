Las predicciones de Esperanza Gracia para el fin de semana del viernes 7 al domingo 9 de junio

Esperanza Gracia 21-05-24 Captura de pantalla YouTube

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Con la Luna creciendo, te sientes pletórico, lleno de energía, y todo lo que persigas lo tendrás al alcance de tu mano. Buscar el equilibrio entre tu vida social y tu vida familiar será uno de los retos a conseguir este fin de semana.

Horóscopo del fin de semana para Leo

No vas a perder nunca la sonrisa porque sabes que, aunque tus planes no se concreten a la primera, al final, saldrán adelante. Por ello, vas a desafiar al destino soltando amarras y reinventándote.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Abre bien los ojos porque alguien cercano a ti te puede hacer muy feliz. Este fin de semana pueden surgir imprevistos si tienes pensado hacer algún viaje o desplazamiento corto. Planifica todo al detalle.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Quizá tengas cierta sensación de debilidad o fracaso, pero si te centras en ti, intentando hacer las cosas bien, la vida te mostrará su mejor cara. Evita a las personas que con sus comentarios te dan donde más te duele.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

Fin de semana maravilloso, especialmente en las relaciones personales. No dejes de acudir a fiestas o reuniones que te inviten porque puedes conocer gente con la que compartir gustos, inquietudes, experiencias.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Mercurio y Venus, transitando por un signo de aire como el tuyo, te envían una energía muy positiva y te empujan a brillar, especialmente en el terreno amoroso. Así que, confía en ti y ponte manos a la obra, sin posponer decisiones que sabes que necesitas tomar.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

El empeño y el esfuerzo que pones en todo lo que haces han podido mermar tus fuerzas, pero el ingreso de Marte en tu signo el día 9 supone una inyección de energía, y algo que te interesa mucho, ahora, por fin, tendrá vía libre para que pueda realizarse.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

Este fin de semana tus sentimientos pueden sufrir vaivenes, y vas a necesitar ver ese tema que te preocupa con calma y prudencia, teniendo en cuenta tus intereses y no sólo tus pasiones e impulsos.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Los que te rodean se apoyarán mucho en ti porque siempre destacas por tu habilidad para organizar, planificar, resolver imprevistos… Este fin de semana puedes ver el final del túnel a una situación que te agobiaba.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Gracias a los buenos aspectos que te hacen los planetas Venus y Mercurio, este fin de semana vas a estar ingenioso y muy divertido, y podrás convencer a los demás de lo que quieras. Te reconciliarás con tu pareja.

Horóscopo del fin de semana para Aries

Tú prefieres arriesgar y darlo todo a no alcanzar tus sueños por miedo al fracaso. No obstante, asegúrate de que no se rompa el equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal para que tus fuerzas no decaigan y se mantengan en todo lo alto.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Felicidades. El Sol en tu signo te regala un momento maravilloso en el que tus objetivos se concretarán y creerás ante todo en ti, en que puedes cambiar y mejorar tu vida. Este fin de semana puede ocurrir algo que llevas tiempo esperando.