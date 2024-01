Las predicciones del Niño Prodigio para la semana del 29 de enero al 4 de febrero, signo por signo

Horóscopo para Aries

Cuida todo lo que tenga que ver con tu trabajo o negocios. Tú eres una persona muy talentosa y no tienes necesidad de imitar a nadie.

Tu himno: Livin' la vida loca - Ricky Martin.

Tu mantra: "Mis pensamientos crean mi realidad diaria".

Tu color: fucsia.

Horóscopo para Tauro

Tu mayor deseo es independizarte y poder construir un hogar. Te recomiendo que dejes atrás los malos hábitos para que lo hagas con éxito y alegría.

Tu himno: Suave - Luis Miguel.

Tu mantra: "La gratitud es mi oración constante".

Tu color: vinotinto.

Horóscopo para Géminis

Ten paciencia y despeja tu mente para ver todo con claridad. Solo así podrás identificar cuál es el camino correcto y tomar las decisiones más acertadas para ti.

Tu himno: Cosas de la vida - Eros Ramazzotti.

Tu mantra: "La paz está en cada respiración".

Tu color: turquesa.

Horóscopo para Cáncer

No te deslumbres con quienes viven de apariencias. Recuerda bien que no todo lo que brilla es oro, así que mucho cuidadito, no te dejes engañar.

Tu himno: Estamos juntos - Diego Torres.

Tu mantra: "El amor es mi fuente de felicidad".

Tu color: celeste.

Horóscopo para Leo

Concéntrate en ti y no opines sobre lo ajeno para evitarte malos entendidos. Hazme caso, por favor, no te compliques sin necesidad.

Tu himno: La negra tiene tumbao - Celia Cruz.

Tu mantra: "Vivo en el presente eterno".

Tu color: negro.

Horóscopo para Virgo

Comparte un poquito de esa alegría que posees con todos los que te rodean. No importa si tienes cosas pendientes, porque ahora las musas te iluminan.

Tu himno: Vivir mi vida - Marc Anthony.

Tu mantra: "La luz reside en mi corazón".

Tu color: blanco.

Horóscopo para Libra

Mide las palabras que salen de tu boca y trata de no ser tan directo al momento de expresar tus opiniones; hazlo con sutileza y tacto.

Tu himno: Si tú te vas - Enrique Iglesias.

Tu mantra: "La gratitud es mi mantra sagrado".

Tu color: beige.

Horóscopo para Escorpio

Se te devolverá en bendiciones todo lo que le has dado a tu familia, no importa si ahora se encuentran lejos de ti. Ellos saben que estás luchando por tus sueños.

Tu himno: Piel morena - Thalía.

Tu mantra: "Confío en mis capacidades y me dejo guiar por mi intuición".

Tu color: lila.

Horóscopo para Sagitario

Tu situación económica irá mejorando y te sorprenderán las ganancias que recibirás de un momento a otro. Lo más importante es que no pierdas el foco.

Tu himno: Cuando vuelvas - Paty Cantú.

Tu mantra: "La naturaleza es mi conexión con lo divino".

Tu color: rosado.

Horóscopo para Capricornio

Por fin vas a superar esas peleas que surgieron en tu grupo de amistades y ahora las relaciones mejorarán notablemente. Tienes que perdonar de corazón.

Tu himno: Mío - Paulina Rubio.

Tu mantra: "Acepto a todos los seres con amor".

Tu color: marrón.

Horóscopo para Acuario

Te sientes equilibrado en cuerpo y mente, y ahora puedes ser tú mismo. Con el aumento de tu nivel de energía puedes mejorar en el trabajo.

Tu himno: Diez mil maneras - David Bisbal.

Tu mantra: "El amor llena mi ser".

Tu color: verde oliva.

Horóscopo para Piscis

Vas a disfrutar de un tiempo muy productivo. Si tienes que rendirles cuentas a tus jefes, ellos estarán fascinados con tu desempeño.

Tu himno: Primera cita - Carin León.

Tu mantra: "La felicidad es un estado interior".

Tu color: coral.