Las predicciones del Niño Prodigio para la semana del 12 al 18 de agosto, signo por signo

En este contexto, el Niño Prodigio recomendó a todos los signos que mantengan el control para que la negatividad no los domine. Si logran atravesar estas crisis con entereza, saldrán verdaderamente fortalecidos y vivirán un momento de transformación. La clave es ser leal con uno mismo y no exigir al otro lo que no puede dar.

Horóscopo para Aries

Te ocuparás de asuntos financieros y estarás persiguiendo una operación comercial para aumentar tu capital. Mantén el control y evita que el ego te domine.

Horóscopo para Tauro

Es el momento ideal para superar viejos obstáculos y resolver conflictos que puedan afectar tus relaciones. Si estás soltero, considera buscar un candidato diferente.

Horóscopo para Géminis

Durante la Luna Creciente, la salud estará en foco. Es crucial cambiar mentalidades y tomar en serio las señales del cuerpo. Comprométete con tu bienestar.

Horóscopo para Cáncer

Durante esta Luna, atraerás una energía positiva que puede llevarte a conocer a alguien especial o vivir una aventura romántica. Confía en tus sentimientos.

Horóscopo para Leo

Durante la Luna Creciente, enfrentarás decisiones cruciales y te preocuparás por la prosperidad de tu hogar y el bienestar de tus seres queridos.

Horóscopo para Virgo

Aprovecha esta configuración lunar para identificar quién está realmente a tu lado en todas las circunstancias, y no pierdas tiempo con personas que no aportan nada.

Horóscopo para Libra

En este Cuarto Creciente, cuida tus finanzas, ya que podrías verte influenciado por personas vanidosas y tentado a gastar más de lo necesario.

Horóscopo para Escorpio

Podrías enfrentarte a roces con figuras de autoridad, pero encontrarás maneras ingeniosas de alcanzar tus objetivos. Asume los conflictos como desafíos.

Horóscopo para Sagitario

En esta semana los cuerpos celestes te invitan a mirar más allá de tus propios intereses y considerar las necesidades de los demás.

Horóscopo para Capricornio

Durante este ciclo lunar conocerás nuevas personas, pero no todas serán sinceras. No permitas que intenten obtener información de ti. Reserva tu amistad.

Horóscopo para Acuario

Confía en que tendrás la fuerza necesaria para alcanzar tus metas. No permitas que nadie se interponga en tu camino; avanza con determinación.

Horóscopo para Piscis

Nunca dudes de tus capacidades ni permitas que el desaliento te detenga. Mantén una actitud positiva y persevera ante cualquier dificultad.