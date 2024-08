El horóscopo de poder de Kyle Thomas y su mantra para agosto, signo por signo

Mantra de esperanza para Aries

No tengo miedo. Quién soy no tiene nada que ver con el miedo. Puedo conquistar cualquier oscuridad, dentro de mí o dentro de mi mundo. Soy un guerrero de pura luz.

Mantra de esperanza para Tauro

Soy la fuerza imparable y el objeto inamovible. Soy capaz de lograr aquello por lo que trabajo. Creeré que tengo el poder de hacer cualquier cosa y de ahí brotarán mis fuerzas.

Mantra de esperanza para Géminis

Ningún pensamiento negativo echará raíces en mi mente. Los pensamientos negativos sólo tienen poder sobre mí cuando se los permito. Los reconozco y los libero para ser más ligero y libre.

Mantra de esperanza para Cáncer

Soy un sanador de mí mismo y del mundo. Me hago más fuerte a través de la gentileza, la bondad y la lealtad. Nada es más grande que el poder del amor.

Mantra de esperanza para Leo

Soy un faro de amor y luz. Estoy agradecido por esta vida y por mi tiempo. Traeré amor a todo lo que toque y a todos los que conozca. Tengo el alma en llamas.

Mantra de esperanza para Virgo

Seré amable conmigo mismo y con el mundo que me rodea. No me dejaré consumir por lo que no puedo controlar. Me entregaré al universo y estaré presente en mis pensamientos. Respiraré.

Mantra de esperanza para Libra

Ya tengo todo lo que necesito. Estoy lleno enteramente dentro de mí. Soy valioso y merezco amor. Soy un alma de armonía y traeré paz a todo lo que me rodea sin importar cuán fuerte sea la tormenta.

Mantra de esperanza para Escorpio

Transformo el miedo en fuerza. Le prendo fuego y lo uso como combustible para mi crecimiento y confianza. Puedo renacer siempre que elija ser como un fénix entre las llamas.

Mantra de esperanza para Sagitario

Nadie controla cómo me siento conmigo mismo, excepto yo. Confiaré en mí y en mis instintos. Amarme a mí mismo es el amor supremo. No huiré de mis dificultades. Las afrontaré con amor.

Mantra de esperanza para Capricornio

Aprenderé qué puedo y qué no puedo controlar y liberaré esto último. Estoy cumpliendo el propósito de mi vida. Estoy en el camino correcto. Si fuera fácil, no valdría la pena.

Mantra de esperanza para Acuario

Haré del mundo un lugar mejor. Soy la persona que quiero ser. Mis acciones, pensamientos y elecciones están bajo mi control. Abriré mi corazón y mi mente para aprender más hoy.

Mantra de esperanza para Piscis

Escucho la voz dentro de mí. Liberaré toda la negatividad de mi interior y me abriré a la felicidad, el amor y las oportunidades. Creo en mi máximo potencial y puedo hacerlo realidad.