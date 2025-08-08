Durante los ciclos energéticos, la vibra nos invita a brillar con autenticidad, confiar en nuestro poder personal y tomar acciones valientes hacia lo que deseamos. ¿Cuál es el mejor ritual de abundancia del portal 8/8?
Todo Portal de la Puerta del León, es uno de los momentos más potentes del año para trabajar la riqueza, la manifestación y la conexión espiritual.
Durante los ciclos energéticos, la vibra nos invita a brillar con autenticidad, confiar en nuestro poder personal y tomar acciones valientes hacia lo que deseamos. ¿Cuál es el mejor ritual de abundancia del portal 8/8?
No se trata solo de pedir abundancia material, sino también de abrirnos a la prosperidad emocional, creativa y espiritual. Es un momento ideal para limpiar creencias limitantes y reemplazarlas por afirmaciones que nos conecten con la certeza de que merecemos recibir.
Además, la vibración del número 8 en este día no es casual: simboliza el flujo infinito entre dar y recibir, recordándonos que la verdadera riqueza surge cuando nos alineamos con nuestra misión y compartimos nuestros dones con el mundo. Por eso, trabajar con rituales, meditaciones y visualizaciones en este día puede amplificar los resultados y dejar huellas energéticas que acompañen nuestras metas durante todo el año.
Lo que vas a necesitar
Dejá que la vela se consuma por completo. Guardá el cuarzo en tu billetera, escritorio o altar como recordatorio de la energía del portal.