Durante los ciclos energéticos, la vibra nos invita a brillar con autenticidad, confiar en nuestro poder personal y tomar acciones valientes hacia lo que deseamos. ¿Cuál es el mejor ritual de abundancia del portal 8/8?

No se trata solo de pedir abundancia material, sino también de abrirnos a la prosperidad emocional, creativa y espiritual. Es un momento ideal para limpiar creencias limitantes y reemplazarlas por afirmaciones que nos conecten con la certeza de que merecemos recibir.

Además, la vibración del número 8 en este día no es casual: simboliza el flujo infinito entre dar y recibir, recordándonos que la verdadera riqueza surge cuando nos alineamos con nuestra misión y compartimos nuestros dones con el mundo. Por eso, trabajar con rituales, meditaciones y visualizaciones en este día puede amplificar los resultados y dejar huellas energéticas que acompañen nuestras metas durante todo el año.

portal 8 Ritual de Abundancia del Portal 8/8 Lo que vas a necesitar

Una vela dorada o amarilla (abundancia y prosperidad)

Un cuarzo citrino o pirita (opcional, pero potencia el ritual)

Papel y bolígrafo

Canela en polvo o en rama

Un cuenco o plato resistente al fuego

Paso a paso Prepará tu espacio Limpiá energéticamente el lugar con sahumo, palo santo o incienso. Poné música suave o mantras de prosperidad. Enciende la vela Visualizá una luz dorada que baja sobre vos, abriéndote a recibir bendiciones. Escribí tu lista de abundancia En el papel, anotá todo lo que querés manifestar como si ya hubiera sucedido. Usá frases en presente: “Tengo un trabajo que me apasiona y me paga muy bien”, “Vivo en paz y prosperidad”. Carga energética Poné el cuarzo encima del papel y espolvoreá un poquito de canela. La canela activa la energía de atracción. Agradecé y soltá Sostené el papel en tus manos, agradecé en voz alta y luego quémalo en el cuenco, dejando que el humo lleve tu pedido al universo. Cierra el ritual Dejá que la vela se consuma por completo. Guardá el cuarzo en tu billetera, escritorio o altar como recordatorio de la energía del portal.