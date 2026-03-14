La Luna estará en Capricornio y Acuario este fin de semana: qué significa este tránsito lunar

La Luna estará en Capricornio y Acuario este fin de semana
El sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 la Luna continuará su recorrido por el zodíaco en fase Luna Menguante.
En astrología, Capricornio se asocia con la disciplina, la organización y la responsabilidad.
Este tránsito puede ser un buen momento para ordenar pendientes, planificar metas y enfocarse en objetivos personales o laborales.
La fase de Luna menguante también invita a cerrar ciclos y reflexionar sobre decisiones recientes.
La Luna estará en Capricornio y Acuario este fin de semana: durante el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026, el astro continúa su recorrido por el zodíaco en fase menguante, atravesando dos signos zodiacales, ¿cómo impacta el transito lunar?.
En astrología, estos movimientos lunares marcan cambios en el clima energético colectivo y pueden influir en la forma en que las personas organizan sus actividades, reflexionan sobre sus metas o se vinculan con su entorno.
Asimismo, el contacto celestial invita a cerrar la semana con reflexión y abrir espacio para nuevas posibilidades en los días que siguen.
Cómo impacta el transito lunar del fin de semana
Sábado 14 de marzo: la Luna en Capricornio
El sábado, la Luna estará transitando el signo del cabrito desde las 15:14. Este signo de tierra está asociado con la responsabilidad, la disciplina y la organización, por lo que es un buen momento para:
ordenar proyectos o pendientes
planificar objetivos a mediano plazo
enfocarse en metas personales o laborales
priorizar la constancia y la responsabilidad
Domingo 15 de marzo: la Luna entra en Acuario
El domingo, la Luna se moverá hacia el signo del aguatero, un signo de aire vinculado con la innovación, las ideas y la visión de futuro.
Durante este tránsito, la energía suele favorecer actividades relacionadas con:
compartir ideas con amigos o grupos
pensar proyectos desde una perspectiva diferente
explorar intereses creativos o tecnológicos
buscar nuevas formas de ver una situación
La influencia acuariana suele impulsar la curiosidad, la apertura mental y el deseo de romper con rutinas.