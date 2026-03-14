La Luna estará en Capricornio y Acuario este fin de semana: qué significa este tránsito lunar Al tratarse de una fase menguante, es una etapa que invita a cerrar procesos, revisar decisiones y dejar atrás aquello que ya cumplió su ciclo. Por + Seguir en







La Luna estará en Capricornio y Acuario este fin de semana

El sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 la Luna continuará su recorrido por el zodíaco en fase Luna Menguante.

En astrología, Capricornio se asocia con la disciplina, la organización y la responsabilidad.

Este tránsito puede ser un buen momento para ordenar pendientes, planificar metas y enfocarse en objetivos personales o laborales.

La fase de Luna menguante también invita a cerrar ciclos y reflexionar sobre decisiones recientes. La Luna estará en Capricornio y Acuario este fin de semana: durante el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026, el astro continúa su recorrido por el zodíaco en fase menguante, atravesando dos signos zodiacales, ¿cómo impacta el transito lunar?.

En astrología, estos movimientos lunares marcan cambios en el clima energético colectivo y pueden influir en la forma en que las personas organizan sus actividades, reflexionan sobre sus metas o se vinculan con su entorno.

Asimismo, el contacto celestial invita a cerrar la semana con reflexión y abrir espacio para nuevas posibilidades en los días que siguen.

capri acuario Cómo impacta el transito lunar del fin de semana Sábado 14 de marzo: la Luna en Capricornio El sábado, la Luna estará transitando el signo del cabrito desde las 15:14. Este signo de tierra está asociado con la responsabilidad, la disciplina y la organización, por lo que es un buen momento para:

ordenar proyectos o pendientes planificar objetivos a mediano plazo enfocarse en metas personales o laborales priorizar la constancia y la responsabilidad Domingo 15 de marzo: la Luna entra en Acuario El domingo, la Luna se moverá hacia el signo del aguatero, un signo de aire vinculado con la innovación, las ideas y la visión de futuro.