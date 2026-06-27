La era de las emociones: los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer

Desde el inicio de la temporada canceriana, se activa una energía introspectiva que potencia la sensibilidad, los vínculos cercanos y la necesidad de contención emocional. Algunos experimentarán con mayor intensidad este cambio astral, atravesando procesos de ajuste interno, mayor intuición y reordenamiento afectivo.

Los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer.

La era de las emociones : desde el 21 de junio, el Sol transita por el perfil astral del cangrejo, iniciando una temporada marcada por la sensibilidad, la conexión emocional y la necesidad de fortalecer los vínculos más importantes de nuestra vida. Los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer.

Regido por la Luna, Cáncer representa el hogar, la familia, las raíces y el mundo interior . Así como las fases lunares cambian constantemente, durante este período también pueden intensificarse el sentir, los recuerdos y la necesidad de conectar con la seguridad afectiva.

La temporada canceriana invita a bajar el ritmo, escuchar la intuición y prestar atención a aquello que sucede dentro de nosotros. No se trata únicamente de los lazos familiares, sino también de la relación que mantenemos con nuestra historia personal y nuestras necesidades emocionales más profundas. Si bien todos los signos sentirán de alguna manera esta energía, algunos serán especialmente receptivos a la influencia del Sol en Cáncer.

Los nacidos bajo el signo de Cáncer vivirán un período de renovación personal. Con el Sol iluminando su signo, aumenta la vitalidad, la confianza y la necesidad de priorizar sus propios deseos. Es un momento ideal para iniciar proyectos, fortalecer relaciones y reconectar con aquello que les brinda bienestar emocional.

Escorpio comparte con Cáncer el elemento agua, por lo que esta temporada potencia su intuición y profundidad emocional. Es una etapa favorable para sanar heridas del pasado, abrirse a nuevas experiencias y confiar más en lo que siente que en lo que aparenta.

La astrología del zodiaco aconseja a acuario para tener controlada su sensibilidad. Freepik

Piscis: sensibilidad e inspiración

Piscis recibe una energía armoniosa que favorece la creatividad, el romance y la conexión espiritual. La temporada de Cáncer puede despertar una mayor inspiración artística y una necesidad de compartir afecto con quienes forman parte de su círculo más cercano.

Tauro: estabilidad emocional

Tauro suele sentirse cómodo con la energía canceriana porque ambos signos valoran la seguridad y los vínculos duraderos. Durante estas semanas puede encontrar mayor equilibrio emocional y disfrutar de encuentros familiares o momentos de tranquilidad en el hogar.

Virgo: conexión con personas significativas

La entrada del Sol en Cáncer impulsa a Virgo a fortalecer amistades, proyectos colectivos y relaciones importantes. Aunque suele privilegiar la razón, esta temporada le permitirá conectar más fácilmente con sus emociones y expresar lo que siente.

Capricornio: aprender a equilibrar razón y emoción

El signo opuesto de Cáncer también será uno de los más movilizados. Capricornio suele enfocarse en responsabilidades y objetivos concretos, pero durante este tránsito el universo le recuerda la importancia de cuidar sus vínculos y atender sus necesidades afectivas.