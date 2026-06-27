27 de junio de 2026 Inicio
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La era de las emociones: los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer

Desde el inicio de la temporada canceriana, se activa una energía introspectiva que potencia la sensibilidad, los vínculos cercanos y la necesidad de contención emocional. Algunos experimentarán con mayor intensidad este cambio astral, atravesando procesos de ajuste interno, mayor intuición y reordenamiento afectivo.

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Los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer.

Los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer.

  • Con la entrada del Sol en Cáncer hay una mayor necesidad de seguridad, cuidado y pertenencia
  • Movimientos internos que invitan a revisar prioridades personales
  • Signos de agua y tierra, especialmente receptivos a esta influencia
  • Etapa propicia para fortalecer vínculos significativos

La era de las emociones: desde el 21 de junio, el Sol transita por el perfil astral del cangrejo, iniciando una temporada marcada por la sensibilidad, la conexión emocional y la necesidad de fortalecer los vínculos más importantes de nuestra vida. Los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer.

Enterate que deparan los astros para tu signo.
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Regido por la Luna, Cáncer representa el hogar, la familia, las raíces y el mundo interior. Así como las fases lunares cambian constantemente, durante este período también pueden intensificarse el sentir, los recuerdos y la necesidad de conectar con la seguridad afectiva.

La temporada canceriana invita a bajar el ritmo, escuchar la intuición y prestar atención a aquello que sucede dentro de nosotros. No se trata únicamente de los lazos familiares, sino también de la relación que mantenemos con nuestra historia personal y nuestras necesidades emocionales más profundas. Si bien todos los signos sentirán de alguna manera esta energía, algunos serán especialmente receptivos a la influencia del Sol en Cáncer.

Los signos que sentirán más intensamente la energía canceriana

  • Cáncer: protagonista de la temporada

Los nacidos bajo el signo de Cáncer vivirán un período de renovación personal. Con el Sol iluminando su signo, aumenta la vitalidad, la confianza y la necesidad de priorizar sus propios deseos. Es un momento ideal para iniciar proyectos, fortalecer relaciones y reconectar con aquello que les brinda bienestar emocional.

  • Escorpio: emociones a flor de piel

Escorpio comparte con Cáncer el elemento agua, por lo que esta temporada potencia su intuición y profundidad emocional. Es una etapa favorable para sanar heridas del pasado, abrirse a nuevas experiencias y confiar más en lo que siente que en lo que aparenta.

La astrología del zodiaco aconseja a acuario para tener controlada su sensibilidad.

La astrología del zodiaco aconseja a acuario para tener controlada su sensibilidad.

  • Piscis: sensibilidad e inspiración

Piscis recibe una energía armoniosa que favorece la creatividad, el romance y la conexión espiritual. La temporada de Cáncer puede despertar una mayor inspiración artística y una necesidad de compartir afecto con quienes forman parte de su círculo más cercano.

  • Tauro: estabilidad emocional

Tauro suele sentirse cómodo con la energía canceriana porque ambos signos valoran la seguridad y los vínculos duraderos. Durante estas semanas puede encontrar mayor equilibrio emocional y disfrutar de encuentros familiares o momentos de tranquilidad en el hogar.

  • Virgo: conexión con personas significativas

La entrada del Sol en Cáncer impulsa a Virgo a fortalecer amistades, proyectos colectivos y relaciones importantes. Aunque suele privilegiar la razón, esta temporada le permitirá conectar más fácilmente con sus emociones y expresar lo que siente.

  • Capricornio: aprender a equilibrar razón y emoción

El signo opuesto de Cáncer también será uno de los más movilizados. Capricornio suele enfocarse en responsabilidades y objetivos concretos, pero durante este tránsito el universo le recuerda la importancia de cuidar sus vínculos y atender sus necesidades afectivas.

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