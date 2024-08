Horóscopo de hoy, viernes 30 de agosto

Astrología del Zodiaco: los signos que no se cansan y son los más tolerantes

Tendrás que prestar atención a todo lo que hagas y digas hoy, Aries, porque tenderás a ofender con tus palabras a algunas personas; además, la falta de atención y las tensiones podrían hacer que sufras o provoques accidentes de diferente consideración. En definitiva... ¡sé prudente y cuídate!

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tendrás hoy mucha fuerza, Tauro, pero si no la canalizas adecuadamente podría ocasionarte algunas dificultades. Si vas a utilizar maquinaria potencialmente peligrosa hoy, tendrás que poner los cinco sentidos en todo lo que hagas, porque tenderás a accidentarte. Conduce con precaución.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los cambios que se están produciendo en tu vida serán muy buenos en el futuro, Géminis, así que no tienes que nada que temer. En general, será el momento de tomar algunas decisiones importantes que te lleven donde quieres. Recuerda que tus relaciones están siendo muy importantes ahora.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy será un día con un final mejor que el principio, así que poco a poco irás aumentando tu equilibrio personal, Cáncer; aunque, de todas maneras, tendrás que tratar de expresarte con suavidad con las personas del entorno cercano. Además, los viajes relacionados con el trabajo estarán muy bien aspectados.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Necesitas un descanso, Leo. Solamente podrás equilibrar las energías del entorno y las tuyas propias gracias a un análisis profundo de qué es lo que te está causando tanta tensión ahora. Tu mundo emocional se encontrará hoy patas arriba y podría provocarte conflictos internos y externos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Ahora tendrás las energías necesarias para desempeñar tu trabajo de una manera muy productiva y disciplinada. Además, te sentirás con ganas de comerte el mundo, de ir a por tus sueños a toda costa. Lo único que deberías evitar será la impulsividad y la agresión, porque darán unos resultados pésimos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Ahora será el momento perfecto de dar a conocer tu trabajo, Libra, además, las relaciones que mantienes en el entorno laboral serán una de tus mejores aliadas para lograr cualquier meta que te interese. La alegría de vivir hoy te proporcionará un equilibrio interno que se reflejará en el exterior.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy será un día en el que deberías tratar de no entrar en pleitos o confrontaciones, porque no te favorecerán. Necesitas encontrar el equilibrio en la vida, pero quizá no te hayas dado cuenta de ello o te niegues a reconocerlo. Escorpio, las amistades podrían ayudarte mucho en este sentido, si las dejas, claro.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Este será un día con muy buenos aspectos para los estudios de todo tipo, gracias a que tu mente estará muy despierta; también se te darán muy bien los idiomas. Por otro lado, te sentirás optimista y con ganas de hacer algunos planes para el futuro. Finalmente, los viajes serán propicios.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy podrías conseguir conocimientos o apoyo de una de tus amistades o de otras personas con más experiencia que tú, Capricornio. Las personas del entorno confiarán en ti, precisamente por eso, no te costará demasiado esfuerzo convencerlas. Además, tu economía podría recibir un empujoncito.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Los nuevos proyectos por los que estás luchando podrían ser hoy aceptados, Acuario; además, las personas del entorno cercano te apoyarán en todo, especialmente tu pareja, si la tienes. En el ámbito económico tendrás muy buenos aspectos, a no ser que te empeñes en derrochar dinero.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Te espera un día muy positivo para todo lo relacionado con el trato personal, con las relaciones públicas y en el plano social. En general, sentirás un afecto sincero hacia los demás, precisamente por eso tendrás el deseo de ayudar a las personas necesitadas y por construir un mundo mejor.