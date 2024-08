Horóscopo del fin de semana del viernes 30 de agosto al domingo 1 de septiembre

Horóscopo del fin de semana para Aries

Es momento de trabajar en tus relaciones públicas, aprovecha para ir a todos los eventos que te inviten. Estarás muy sociable y ocurrente, dispuesto a innovar y a hacer algún cambio que necesita tu vida. Ten cuidado con los chismes o malas amistades. Te llega un regalo sorpresa que no esperabas.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

Es el momento ideal para estar fuerte y pedir lo que tanto deseas, ya sea un puesto de jefatura o aventurarte a tener un negocio propio. El poder de la alegría va a invadir tu vida. Podrás apartar de tu vida a personas y situaciones que te desestabilizan y pronto llegarán alegrías inesperadas que te harán feliz.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Es el momento de pedir un aumento de sueldo. Tendrás la oportunidad de crecer más en lo económico, pero debes ser cauteloso con tus inversiones y leer muy bien lo que vayas a firmar. Las cosas pueden ir mejor de lo que esperabas. Cambios favorables en tu vida sentimental, especialmente si no tienes una relación estable.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

No estás solo, podrás salir de tus problemas, pero trata de no darle tanto drama a las situaciones. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Para que tu estrella brille con fuerza debes confiar en tus intuiciones y olvidarte de los consejos ajenos. El viernes es tu día mágico.

Mercurio retrógrado El fin de Mercurio retrógrado favorecerá a todos los signos. Redes sociales

Horóscopo del fin de semana para Leo

Es tu momento de buena suerte: vivirás una explosión de buenas noticias y te acercarás a personas de poder en tu trabajo. Estás en tu mejor etapa del año y necesitas quitarte todo lo que te estorba en la vida. Mercurio se pone directo en tu signo, y notarás que el diálogo fluye y que conectas mejor con los demás.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Tu temporada de cumpleaños te trae doble suerte rápida en todo lo relacionado con trabajo y proyectos nuevos. Recibes una invitación para salir de viaje en el mes de septiembre. Con el Sol en tu signo, estás exultante y te sientes capaz de todo. Lucha por lo que sabes que te mereces y no te conformes con menos.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Trata de no cargar con problemas que no son tuyos. Piensa en cosas positivas y saldrás triunfante de cualquier desafío. Toma las cosas como de quién vienen y no te estreses por chismes. Tu vida en general se va a ver favorecida por el ingreso del planeta Venus en tu signo, el día 29. Comienzas septiembre con buenos augurios.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

Vas a estar pasando por un cambio radical en tu forma de ser; estás dejando atrás situaciones que eran muy complicadas. No tengas miedo a esa transformación. El dinero y las oportunidades económicas pueden llegar de repente y donde menos lo esperes.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Deja de dudar, saca los miedos de tu vida y lánzate al éxito. No te dejes llevar por celos y enojos equivocados. Trata de vivir el momento y planear un mejor futuro. Vas a sorprender con tu iniciativa y poder de persuasión. Lograrás el éxito y los cambios que se produzcan serán para mejor.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Tienes que concentrarte más y perseverar en tus metas para que se cumplan. Es el tiempo de buscar nuevas rutas de trabajo. Te conviene mantener una actitud abierta y sincera, sin prejuicios que limiten la comunicación ni te impidan conectar con la gente. Puedes iniciar algo nuevo que te haga crecer.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Es tu momento de abundancia, así que trata de aprovechar para hacer ventas y negocios. Días de emociones encontradas en el amor. Déjate fluir, que todo te va a salir de lo mejor. Tendrás que afrontar algunos cambios que pueden suponer el inicio de una nueva vida que te haga sentirte más pleno y feliz.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Tienes que pensar un poco más en ti y dejar a un lado las preocupaciones por los demás. Llegan las soluciones a tus problemas y entras en una etapa nueva de trabajo, mejor pagado. Te conviene controlar tu mente para que los pensamientos negativos no te ganen la partida. Intenta pensar en positivo.