12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Saturno y Neptuno en Aries: el golpe de realidad que todos los signos sentirán

Descubrí cómo estos tránsitos afectan a cada perfil del zodiaco. Un movimiento que mezcla disciplina, sueños y acción, impulsándote a transformar tu vida con madurez y valentía.

Por
El 2025 trae un evento astrológico que promete remover estructuras y despertar sueños.

El 2025 trae un evento astrológico que promete remover estructuras y despertar sueños.

El 2025 trae un evento astrológico que promete remover estructuras y despertar sueños: Saturno y Neptuno ingresan juntos en Aries, un signo de acción, generando el golpe de realidad que todos los signos sentirán.

Horóscopo de hoy, martes 12 de agosto.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, martes 12 de agosto

Esta combinación mezcla disciplina y realismo con inspiración y espiritualidad, empujándonos a concretar lo que hasta ahora solo imaginábamos. Es un tránsito que pide claridad, compromiso y, sobre todo, valentía para actuar. Para Aries, es un llamado a la madurez y la responsabilidad personal. Las decisiones tomadas ahora tendrán consecuencias a largo plazo, y habrá oportunidades para liderar proyectos o causas importantes.

La presencia de Saturno y Neptuno en el signo del carnero, nos invita a todos a unir la visión con la acción. No basta con soñar: es tiempo de estructurar esos sueños, convertirlos en pasos concretos y avanzar con determinación, incluso si el camino exige esfuerzo y paciencia. Saturno, regente natural de Capricornio, aporta la disciplina, la responsabilidad y la capacidad para construir con paciencia y perseverancia. Mientras Neptuno aporta la inspiración y la conexión con ideales superiores. Esta fusión poderosa nos impulsa a materializar sueños con un enfoque claro, equilibrando el realismo y la creatividad para lograr resultados duraderos.

saturno

Saturno y Neptuno en Aries: así impacta en tu signo

Aries

Tiempo de madurar y tomar el control. Decisiones con impacto a largo plazo y liderazgo en proyectos clave.

Tauro

Cierre de ciclos y sanación interna. Conexión con lo espiritual y con tu mundo emocional profundo.

Géminis

Tus ideas se vuelven acción. Avances en proyectos grupales y redes que te inspiran.

Cáncer

Cambios profesionales importantes. Asumís más autoridad y te ganás el respeto de otros.

Leo

Horizontes abiertos: viajes, estudios y nuevas filosofías que te dan sentido.

Virgo

Transformación interna profunda. Aprendés a soltar el control y confiar en tu intuición.

Libra

Relaciones a prueba: alianzas y vínculos que se afianzan o se disuelven.

Escorpio

Nuevos hábitos y rutinas. Prioridad a tu salud física y mental.

Sagitario

Despertar creativo y afectivo. Proyectos y romances con más compromiso.

Capricornio

Fortalecés tu hogar y tu base emocional. Replanteás qué significa la estabilidad para vos.

Acuario

Cambio en tu comunicación e ideas. Proyectos de enseñanza o escritura toman forma.

Piscis

Orden en tus finanzas y recursos. Usás tus talentos para construir seguridad material.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto

Llega la temporada de Virgo.

Llega la temporada de Virgo: los mejores consejos para aprovechar esta etapa

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 10 de agosto

La Luna Llena en Acuario que ocurre el 9 de agosto de 2025 trae una energía renovadora y liberadora que impacta de manera especial a tres signos zodiacales.

La luna llena en Acuario de hoy 9 de agosto beneficia a tres signos

El portal 8/8 representa una poderosa alineación entre el Sol en el signo de Leo, la estrella Sirio y la Tierra.
play

Qué es el portal del portal 8 del León y cómo activarlo: las predicciones de Jimena La Torre para cada signo

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto

Rating Cero

“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.
play

Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo

El nuevo estreno que no te podés perder este mes.
play

Sigue respirando, la miniserie de solo 6 capítulos que te dejará sin palabras en Netflix: de qué se trata

Zac Efron siempre negó cambios estéticos y atribuyó su nueva fisonomía al crecimiento de sus músculos maseteros.

La impresionante transformación de Zac Efron: así fue su antes y después

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

Las emotivas palabras de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila Yankelevich: "Siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

últimas noticias

Las ampollas extraviadas de un lote de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

Hace 9 minutos
La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

Hace 18 minutos
En junio de 2024, Milei y Noboa coincidieron en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador.

Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Hace 27 minutos
“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Hace 33 minutos
La azafata intentó llevar los objetos en su valija de cuando salía de Buenos Aires a Miami.

Una azafata fue detenida por contrabando de relojes, celulares y joyas valuadas en más de $50 millones

Hace 35 minutos