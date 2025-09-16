16 de septiembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, miércoles 17 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 17 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Agobio por cuestiones del corazón. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Alguien está intentando jugar con sus sentimientos. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. En el plano laboral, muestre su talento a las personas adecuadas. Si le gusta bailar, es un buen ejercicio.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Un viaje le ayudará a superar una situación confusa con su pareja. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Molestias en la garganta, haga gárgaras de limón caliente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy cuenta con mucha energía.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Puede surgir algún problemilla laboral. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Hoy le devuelven el dinero que prestó hace tiempo. La competitividad laboral aumenta. Esa tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su grado de autoestima reforzará sus relaciones. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Las posibilidades de conocer gente divertida son muchas. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Aproveche para estudiar algo nuevo. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ambiente familiar revuelto, ármese de paciencia. Atención a los gastos extraordinarios. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

