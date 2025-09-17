Horóscopo de hoy, jueves 18 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 18 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

(21 de abril al 21 de mayo)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Crítica favorable en su actuación profesional. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Intente eliminar el estrés.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Muy bien con su familia y amigos. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. Su dentadura necesita una revisión urgente.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Hoy le devuelven el dinero que prestó hace tiempo. La competitividad laboral aumenta. Esa tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No confunda una buena amistad con algo diferente. Buen momento para invertir en una vivienda. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Día perfecto para invertir. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Recuerde, cuide a diario el amor. Sin problemas económicos. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Introduzca novedades en su relación sentimental. Momento económico diez, disfrútelo. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Jornada tranquila física y mentalmente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Cuenta con abundantes recursos para abrir un negocio. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Evite los ambientes secos.