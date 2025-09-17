17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, jueves 18 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 18 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Lo que nadie te dice sobre septiembre 2025 según la astrología.
Te puede interesar:

Lo que nadie te dice sobre septiembre 2025 según la astrología

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Crítica favorable en su actuación profesional. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Intente eliminar el estrés.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Muy bien con su familia y amigos. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. Su dentadura necesita una revisión urgente.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Hoy le devuelven el dinero que prestó hace tiempo. La competitividad laboral aumenta. Esa tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No confunda una buena amistad con algo diferente. Buen momento para invertir en una vivienda. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Día perfecto para invertir. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Recuerde, cuide a diario el amor. Sin problemas económicos. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Introduzca novedades en su relación sentimental. Momento económico diez, disfrútelo. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Jornada tranquila física y mentalmente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Cuenta con abundantes recursos para abrir un negocio. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Evite los ambientes secos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Niño Prodigio, considerado uno de los astrólogos más reconocidos en Estados Unidos, compartió este miércoles 17 de septiembre de 2025 sus predicciones para cada signo

Horóscopo del Niño Prodigio para el miércoles 17 de septiembre: amor, salud y trabajo

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 17 de septiembre

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 16 de septiembre

renovacion personal y de vinculos: como afectaran los eclipses a los signos en septiembre

Renovación personal y de vínculos: cómo afectarán los eclipses a los signos en septiembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 15 de septiembre

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 14 de septiembre

Rating Cero

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Ricardo Darín se convertirá en abuelo gracias al futuro bebé de Úrsula Corberó.
play

La sorpresiva reacción de Ricardo Darín tras enterarse que será abuelo: "Me pasaron de galán a anciano..."

Las actrices se emocionaron al subir juntas al escenario del Teatro Cervantes.
play

La emoción de Moria Casán junto a Sofía Gala sobre el escenario: "El teatro es..."

Los Palmeras quedaron al borde de la desolución.

Los Palmeras, al borde de desaparecer de la música: "Disolución inmediata"

Thiago Medina se encuentra en un estado de salud muy delicado.
play

Escalofriante revelación sobre la salud de Thiago Medina: "El cuerpo no lo resistiría..."

Bad Bunny se negó a dar shows en Estados Unidos durante su gira mundial: el polémico motivo.

Bad Bunny se negó a dar shows en Estados Unidos durante su gira mundial: el polémico motivo

últimas noticias

Este jugador compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona entre 2011 y 2014.

Lamine Yamal y un elogio inesperado para un ex River: "Me encanta"

Hace 22 minutos
Cuál es la nueva web que lanzó Buenos Aires que ayuda para hacer la VTV

Cuál es la nueva web que lanzó Buenos Aires que ayuda para hacer la VTV

Hace 23 minutos
La especialista contó que consume alrededor de 130 gramos de proteína por día.

Una experta en longevidad reveló la cantidad de proteína que se debe consumir por día

Hace 23 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.305 del miércoles 17 de septiembre de 2025

Hace 27 minutos
Gustavo Gómez grita el primer gol de Palmeiras.

Palmeiras es superior y ya le gana 2-0 a River en el Monumental, por la ida de los cuartos de final

Hace 48 minutos