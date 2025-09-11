Horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 12 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.
(21 de marzo al 20 de abril)
Valorará la compañía de sus amigos. Déjese aconsejar por expertos en economía. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Más fuerte que un roble, así que no se queje.
(21 de abril al 21 de mayo)
Encuentro muy satisfactorio con su familia. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.
(22 de mayo al 20 de junio)
Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Día de gran confusión económica. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. Su organismo está funcionando perfectamente.
(21 de junio al 22 de julio)
Borrón y cuenta nueva, deje esa relación. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. El éxito profesional será fácil de conseguir con constancia. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.
(23 de julio al 22 de agosto)
Gran poder de seducción, no lo desperdicie. Resuelve eficazmente todos los asuntos de dinero. El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo. Muy bien de defensas, puede afrontar cualquier tema.
(23 de agosto al 21 de septiembre)
Está radiante, y por ello regala dosis de cariño a sus familiares. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.
(22 de septiembre al 22 de octubre)
Día estupendo en su relación amorosa. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.
(23 de octubre al 22 de noviembre)
Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.
(23 de noviembre al 21 de diciembre)
No sea tan posesivo con su pareja; dele un respiro. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Los paseos al aire libre son buenos siempre.
(22 de diciembre al 20 de enero)
Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. No fuerce su cuerpo en exceso al hacer ejercicio.
(21 de enero al 18 de febrero)
Recuerde, cuide a diario el amor. Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Tenga cuidado con su cabeza.
(19 de febrero al 20 de marzo)
Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta. Para inversiones y nuevos negocios dé un paso adelante. Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo. Los abusos cometidos últimamente