Horóscopo de hoy, jueves 11 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 11 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Según el Feng Shui, ventilar a primera hora de la mañana potencia la circulación del chi en el hogar.
Este es el mejor momento del día para ventilar la casa y atraer buenas energías, según el Feng Shui

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Económicamente, está a punto de recoger lo sembrado. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. El exceso de ejercicio no le sienta bien.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Los amigos le brindarán la oportunidad de divertirse. Su economía no está en el mejor momento. No se busque complicaciones con un colega. Proteja su garganta de manera especial.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. No fuerce su cuerpo en exceso al hacer ejercicio.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los astros favorecen los vínculos afectivos. Siga con el control de gastos, le está siendo rentable. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Resolverá problemas orgánicos de carácter persistente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Organice un viajecito divertido con su pareja. La venta de inmuebles mejora su economía. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No compita con su pareja, déjese seducir por ella. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Los asuntos del corazón marchan bien. Importantes problemas económicos. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. La nueva dieta está empezando a dar sus frutos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Modere su actual tendencia consumista. Le harán una interesante oferta de trabajo. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Acontecimientos decisivos para su carrera profesional. Se sentirá mejor si le echa un poco de humor a la vida.

