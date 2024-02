Horóscopo de hoy, sábado 24 de febrero

Día para concientizar que hay cosas que comemos que no son buenas para la salud. quererse es cuidar la integridad. Enaltecen su amor propio. Momento de color: verde bosque.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No se desmoralicen por las cosas que no se les dieron. Todo es por algo. Apuntar a lo alto es bueno, pero que el costo emocional no sea insano. Momento de color: gris plomo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Sábado para salidas que les interesan. Hay invitaciones incluso citas con personas nuevas. Bienestar que se aprovecha para expandirse. Momento de color: amarillo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Posible incertidumbre por asuntos no resueltos en la semana. Aprender a darle el tiempo preciso a cada cosa es poder estar equilibrados. Momento de color: canela.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Toman decisiones para afianzar los vínculos afectivos. El amor es compromiso sano y la interpretación debe ser desde la alegría. Intensidad. Momento de color: rosa aterciopelado.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virtudes que resaltan sus buenos dotes de conciliación y altruismo. Logran poder conciliar y llegar a comprender cosas que no podían. Momento de color: amarillo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos domingo con sintonía emocional con personas que dejaron de ver. Llamados y reencuentros que les darán alegrías máximas. Momento de color: fucsia.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Contar con los amigos es importante. Día para ser escuchados y aconsejados. Poder aceptar y platicar nuestros problemas, sana. Momento de color: lavanda.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Arqueritos con cosquillas en sus estómagos y ansias de tener amor más cercano. Posibilidades de conocer personas que los atraerán. Momento de color: lila.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Verán venir reclamos intra familiares que los pondrán en situación de reconocimiento. Entender que todo es por el bien común. Momento de color: anaranjado.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Día con energía de querer distenderse y dejar un poco de lado las preocupaciones diarias. Nivelar y distribuir las actividades rutinarias. Momento de color: azul intenso.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscianos sábado con algo de agotamiento interno y sensación de soledad. Uno mismo es quien surge más allá de la ayuda externa. Sean fuertes. Momento de color: uva.