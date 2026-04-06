Horóscopo de hoy, lunes 6 de abril de 2026: las predicciones del Niño Prodigio signo por signo

El horóscopo del comienzo de semana llega con una energía clara para avanzar con compromiso, pero sin perder de vista el propósito personal. Las predicciones del Niño Prodigio signo por signo.
Según el astrólogo Víctor Florencio, la combinación de Luna en Sagitario y Saturno en Aries marca un inicio de semana ideal para tomar decisiones con madurez, aprender y proyectarse a largo plazo.
Este tránsito no solo impulsa el crecimiento, sino que también propone una clave emocional: actuar con conciencia, sin apurarse, pero sin frenar lo importante. En este sentido, el astro lunar activa la necesidad de ir más allá, de buscar sentido, mientras que Saturno en el signo del carnero pide responsabilidad en cada paso.
Conexiones que te expanden la mente. Hoy no es para reaccionar impulsivamente, sino para elegir con visión.
Clave coach: no todo impulso es acción correcta.
Tauro
Momento de decisiones financieras. Puede aparecer dinero o resolverse algo pendiente.
Clave coach: negociar también es confiar en tu valor.
Géminis
Se abre una oportunidad importante en vínculos o proyectos.
Clave coach: decir lo que querés evita perder lo que importa.
Cáncer
El trabajo exige foco, pero también trae recompensas.
Clave coach: tu constancia hoy define tu próximo nivel.
Leo
Creatividad en alza. Necesidad de expresarte y crecer.
Clave coach: el talento se expande cuando se disciplina.
Virgo
Contención familiar y posibilidad de sanar vínculos.
Clave coach: ordenar lo emocional también es avanzar.
Libra
Conversaciones clave. Se dicen verdades necesarias.
Clave coach: escuchar también es una forma de evolucionar.
Escorpio
Energía puesta en dinero y recursos.
Clave coach: crecer económicamente también es una decisión interna.
Sagitario
Protagonista del día. Decisiones importantes en lo personal.
Clave coach: lo que elegís hoy define tu dirección.
Capricornio
El pasado vuelve para resignificarse.
Clave coach: honrar tu historia te fortalece.
Acuario
Movimiento social y oportunidades a través de contactos.
Clave coach: una idea puede cambiarlo todo si la compartís.
Piscis
Avances profesionales y reconocimiento.
Clave coach: sostener tu visión te posiciona.