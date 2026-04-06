6 de abril de 2026 Inicio
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Convivía con un dolor de panza constante y cuando fue al médico el diagnóstico le cambió la vida: qué descubrieron

Al acudir a la consulta médica especializada, el equipo de profesionales procedió a realizar una serie de estudios exhaustivos.

Por
Lewis Goodfield

Lewis Goodfield, el hombre que recibió un diagnóstico inimaginable

  • Lewis Goodfield sufrió problemas digestivos durante años antes de conocer la verdadera causa. Un dolor insoportable en pleno hospital fue el detonante para realizar estudios profundos.

  • Una tomografía reveló que tenía una masa en el cerebro y no un problema estomacal. Los médicos confirmaron que se trataba de un glioma de grado 2.

  • En julio de 2025, Lewis se sometió a una operación cerebral estando totalmente despierto. Afortunadamente, los análisis posteriores confirmaron que el tumor no era canceroso.

  • Aunque la operación fue exitosa, hoy enfrenta limitaciones para trabajar y conducir en su vida diaria.

La persistencia de síntomas abdominales suele ser subestimada en la rutina diaria, pero el caso de este paciente revela la importancia crítica de atender a las señales de alerta que envía el organismo. Lo que comenzó como una molestia intermitente se transformó en un dolor de panza constante que afectaba su calidad de vida y desempeño laboral, llevando al protagonista de esta historia a buscar respuestas profesionales.

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Este escenario pone de manifiesto cómo el diagnóstico temprano puede ser el factor determinante entre una recuperación exitosa y una complicación crónica, marcando un punto de inflexión necesario para cualquier persona que padece cuadros digestivos persistentes.

Qué tenía el hombre de 37 años que convivía con un dolor de panza constante

-Lewis Goodfield

Lo que comenzó como una serie de molestias digestivas crónicas terminó revelando una realidad médica completamente distinta y alarmante para Lewis Goodfield.

Tras años de lidiar con problemas estomacales sin una explicación clara, un colapso físico repentino durante una evaluación hospitalaria obligó a los médicos a realizar estudios de urgencia. Fue a través de una tomografía como descubrieron que la verdadera causa de sus síntomas no estaba en el abdomen, sino en su cabeza: una masa cerebral que requería intervención inmediata.

El diagnóstico definitivo fue un glioma de grado 2, un tumor que crece en el tejido de soporte de las neuronas. En julio de 2025, Goodfield enfrentó una de las experiencias más extremas de la medicina moderna: una craneotomía con el paciente despierto. Durante la cirugía, Lewis pudo percibir el entorno del quirófano y dialogar con los especialistas, un método utilizado para asegurar que las funciones vitales no se vean afectadas mientras se extirpa el tejido dañado. Fue en ese contexto cinematográfico donde el cirujano le mostró el objeto de sus padecimientos, una masa de dimensiones considerables.

Aunque la noticia de que el tumor era benigno trajo un alivio inmenso, el camino hacia la normalidad ha sido complejo y desafiante. La extracción de una masa del tamaño de un huevo dejó secuelas que transformaron su cotidianidad, impidiéndole por el momento retomar su vida laboral o incluso ponerse al volante de un auto. A pesar de haber superado la fase crítica de salud, Lewis ahora transita una etapa de adaptación y recuperación, asimilando el impacto de un diagnóstico que le cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos.

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