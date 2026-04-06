Susto en el Parque de la Costa: decena de personas quedaron colgadas en una montaña rusa La secuencia fue registrada por uno de los testigos presentes y explicó que la cadena del mecanismo del juego llamado El Desafío “se partió”. Por + Seguir en







Se rompió la cadena de una montaña rusa y las personas quedaron colgadas durante 20 minutos

Un momento de susto se vivió durante el fin de semana en el Parque de la Costa en Tigre cuando una decena de personas quedaron colgadas de una montaña rusa producto de un desperfecto técnico.

El hecho ocurrió durante Semana Santa cuando un grupo de testigos filmaron y viralizaron el momento exacto en que las personas quedaron varadas en el juego El Desafío. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, dijo en TikTok Matías Bertuna.

En la breve filmación donde se muestra el juego y a las personas que estaban arriba de la montaña rusa, donde se escucha que también relata: “Casi no la contamos. La gente se quedó arriba por más de 20 minutos. Se soltó la cadena y se partió en frente de nuestros ojos”.

Embed - C5N on Instagram: " SE ROMPIÓ UNA MONTAÑA RUSA DEL PARQUE DE LA COSTA: HUBO GENTE COLGADA DURANTE 20 MINUTOS Una de las principales atracciones del parque, “El Desafío”, sufrió una falla mientras se encontraba en funcionamiento. Más de diez personas quedaron suspendidas en el juego durante 20 minutos. El joven que registró el momento aseguró que “se soltaron las cadenas del juego" frente a él." View this post on Instagram Hasta el momento, el propio Parque de la Costa no emitió ningún comunicado al respecto, pero también trascendió que no hubo que lamentar heridos por la situación.

Las denuncias de los usuarios tras el susto en el Parque de la Costa En el video que compartió el usuario en redes sociales, varios empezaron a comentar para saber cuándo sucedió y otros denunciaron las falencias que presenta el juego desde hace tiempo.