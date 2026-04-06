Susto en el Parque de la Costa: decena de personas quedaron colgadas en una montaña rusa

Un momento de susto se vivió durante el fin de semana en el Parque de la Costa en Tigre cuando una decena de personas quedaron colgadas de una montaña rusa producto de un desperfecto técnico.
La secuencia fue registrada por uno de los testigos presentes y explicó que la cadena del mecanismo del juego llamado El Desafío “se partió”.
Un momento de susto se vivió durante el fin de semana en el Parque de la Costa en Tigre cuando una decena de personas quedaron colgadas de una montaña rusa producto de un desperfecto técnico.
El hecho ocurrió durante Semana Santa cuando un grupo de testigos filmaron y viralizaron el momento exacto en que las personas quedaron varadas en el juego El Desafío. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, dijo en TikTok Matías Bertuna.
En la breve filmación donde se muestra el juego y a las personas que estaban arriba de la montaña rusa, donde se escucha que también relata: “Casi no la contamos. La gente se quedó arriba por más de 20 minutos. Se soltó la cadena y se partió en frente de nuestros ojos”.
Hasta el momento, el propio Parque de la Costa no emitió ningún comunicado al respecto, pero también trascendió que no hubo que lamentar heridos por la situación.
En el video que compartió el usuario en redes sociales, varios empezaron a comentar para saber cuándo sucedió y otros denunciaron las falencias que presenta el juego desde hace tiempo.
Una mujer detalló que meses atrás fue al Parque con su familia “y también se había roto la misma (montaña rusa)” y relató que “estuvo más de media hora parada con la gente arriba”. “Tengan cuidado porque la montaña rusa verde ya viene teniendo varias fallas, en cualquier momento pasa un accidente”, señaló.
Por otro lado, otra persona indicó que a la montaña rusa roja “se le habían volado unas ruedas” y aseguró tener fotos de ese día: “Estaba en la fila para subir y menos mal que había unas redes, porque empezaron a soltarse algunas cosas; si no, se hubiera caído en la cabeza de algunas de las personas. Parecía la película de Destino final”.