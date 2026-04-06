6 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós al frío: el abrigo electrónico que impedirá que sufras el invierno en 2026

Un dispositivo portátil redefine el confort en días helados con calor regulable y uso flexible en distintos entornos.

Por
Las olas de frío extremo impulsan la búsqueda de soluciones prácticas para mantener el calor corporal.

Las olas de frío extremo impulsan la búsqueda de soluciones prácticas para mantener el calor corporal.

  • Funciona con conexión USB de 5V 2A, adaptable a múltiples dispositivos.

  • Incorpora 8 zonas de calefacción para distribución uniforme del calor.

  • Permite elegir entre 3 niveles de temperatura (40 a 60°C).

  • Diseño portátil y liviano, ideal para casa, oficina o traslado.

La respuesta al invierno 2026 ya está disponible: una manta térmica eléctrica portátil que combina tecnología y confort para mantener el cuerpo caliente en cualquier momento del día. Este abrigo electrónico funciona mediante conexión USB y permite regular la temperatura según la necesidad.

Dispositivos antiguos pierden acceso a Whatsapp desde abril 2026.
Te puede interesar:

Adiós a WhatsApp: los celulares que se quedan afuera en abril 2026

El avance de los dispositivos calefaccionados personales crece en paralelo a las bajas temperaturas. En este contexto, los productos portátiles ganan protagonismo por su practicidad y eficiencia energética. A esto se suma la búsqueda de alternativas más accesibles frente al aumento del costo de la energía.

Además, la tendencia apunta a soluciones individuales que eviten depender de sistemas de calefacción central, reduciendo el consumo general y ofreciendo calor localizado. Este cambio también responde a hábitos más flexibles, con usuarios que priorizan el confort inmediato en espacios puntuales.

Manta térmica electrica 1
La manta térmica permite regular el calor según la necesidad del usuario y se convierte en una aliada clave frente a las bajas temperaturas del invierno.

La manta térmica permite regular el calor según la necesidad del usuario y se convierte en una aliada clave frente a las bajas temperaturas del invierno.

Así es la manta térmica eléctrica para el invierno

La manta térmica USB se presenta como una alternativa versátil para combatir el frío. Fabricada en franela suave, ofrece una sensación agradable al contacto y una mayor retención del calor en comparación con otros materiales. Uno de sus principales diferenciales es la incorporación de 8 paneles calefactores distribuidos estratégicamente, lo que permite una cobertura uniforme.

Al conectarse, el calor comienza a percibirse de forma casi inmediata. El sistema cuenta con tres niveles de temperatura ajustables, que van desde los 40°C hasta los 60°C, lo que permite adaptar el uso según la intensidad del frío o la preferencia personal.

Otro aspecto destacado es su diseño funcional: incluye un bolsillo interno para colocar una batería externa (no incluida) y un sistema de cierre que permite libertad de movimiento en los brazos, facilitando su uso mientras se trabaja frente a una computadora o se realizan otras actividades.

Manta térmica electrica 2
El material de franela mejora la conservación de la temperatura y ayuda a enfrentar el frío intenso con mayor comodidad durante su uso prolongado.

El material de franela mejora la conservación de la temperatura y ayuda a enfrentar el frío intenso con mayor comodidad durante su uso prolongado.

Además de brindar abrigo, este tipo de manta también puede utilizarse como herramienta de alivio muscular. El calor ayuda a relajar zonas rígidas y favorece la circulación sanguínea. Con un peso de apenas 800 gramos y dimensiones de 150 x 80 cm, se puede plegar fácilmente y transportar sin dificultad, lo que la convierte en una opción práctica tanto para el hogar como para llevar en viajes.

Noticias relacionadas

Estas variantes amplían el repertorio disponible.

Adiós al iPhone como lo conocíamos: los nuevos emojis que incorporó Apple

El robot autónomo que redefine el combate contra incendios en 2026.

Adiós al camión de bomberos tradicional: este es el robot que sorprende al mundo

Distintos celulares se quedarán sin Netflix desde abril.

De Samsung a Apple: todos los celulares que se quedarán sin Netflix desde el 1° de abril

Rating Cero

El actor sorprendió con un look más oscuro y descontracturado durante el rodaje en Europa.

La impresionante transformación de Brad Pitt para una nueva película: las imágenes

Esta combinación de intriga y humanidad es lo que ha permitido que la producción recupere su estatus de fenómeno global, consolidándose como una de las recomendaciones obligatorias de la temporada.
play

Cuál es la trama de Interconectados, la serie de solo 8 capítulos que llegó a Netflix y fue lo más elegido por los usuarios

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

últimas noticias

Nicolás Maquiavelo, el filósofo que estudió el funcionamiento de la política republicana. 

Maquiavelo, filósofo: "Resulta fácil convencer a los pueblos, lo difícil es mantenerlos convencidos"

Hace 13 minutos
Se rompió la cadena de una montaña rusa y las personas quedaron colgadas durante 20 minutos

Susto en el Parque de la Costa: decena de personas quedaron colgadas en una montaña rusa

Hace 17 minutos
ARCA dió información clave sobre las obras sociales a las que pueden acceder los usuarios del Monotributo

Cuáles son las obras sociales que acepta ARCA para el monotributo en abril 2026

Hace 22 minutos
Las olas de frío extremo impulsan la búsqueda de soluciones prácticas para mantener el calor corporal.

Adiós al frío: el abrigo electrónico que impedirá que sufras el invierno en 2026

Hace 24 minutos
León XIV, todavía Robert Prevost, en un encuentro con el papa Francisco.

León XIV recordó al papa Francisco, muerto durante el Lunes de Pascua de 2025

Hace 27 minutos