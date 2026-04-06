6 de abril de 2026 Inicio
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Maquiavelo, filósofo: "Resulta fácil convencer a los pueblos, lo difícil es mantenerlos convencidos"

El funcionario del Renacimiento que se encargó de definir cómo ejercer el poder en una república, con reflexiones actuales sobre el funcionamiento de la voluntad popular.

Por
Nicolás Maquiavelo

Nicolás Maquiavelo, el filósofo que estudió el funcionamiento de la política republicana. 

Portrait of Niccolò Machiavelli, Santi di Tito.
  • La frase de Maquiavelo advierte sobre la fragilidad del apoyo popular y la dificultad de sostenerlo en el tiempo.
  • Su obra El Príncipe propone un enfoque de realismo político basado en cómo actúan las personas en la práctica.
  • El pensador italiano, en su obra, analiza la relación entre poder, estabilidad y comportamiento social sin idealizaciones.
  • Su legado sigue vigente en el análisis contemporáneo de la política y la construcción de legitimidad.

La afirmación de Nicolás Maquiavelo, resulta fácil convencer a los pueblos, lo difícil es mantenerlos convencidos”, sintetiza uno de los núcleos centrales de su pensamiento político y se inscribe dentro de su obra más influyente, El Príncipe. En ese texto, redactado a comienzos del siglo XVI, el autor propone una mirada despojada de idealismos, enfocada en la “verdad efectiva” de las cosas, es decir, en cómo se comportan realmente los individuos y las sociedades frente al poder.

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Nicolás Maquiavelo

La frase aparece en el capítulo VI, donde Maquiavelo reflexiona sobre las dificultades que enfrentan los gobernantes que acceden al poder por sus propios medios (es decir, cuando no son imperios ni monarquías absolutas). Allí plantea que la adhesión inicial de un pueblo puede lograrse con relativa facilidad, en especial en contextos de cambio o crisis, pero advierte que ese respaldo es volátil y puede desvanecerse si no se consolidan condiciones que lo sostengan. En ese sentido, el autor pone el foco en la inestabilidad de la opinión pública, entendida como un factor determinante pero también impredecible.

Lejos de proponer un modelo moral de gobierno, Maquiavelo introduce una lógica pragmática en la que el objetivo principal es la conservación del orden del Estado. Desde esa perspectiva, el gobernante debe combinar habilidad, inteligencia y capacidad de adaptación frente a las circunstancias, en un equilibrio constante entre lo que denomina “virtud” y el peso del azar. La dificultad de mantener convencido al pueblo, entonces, no radica únicamente en la persuasión, sino en la construcción de un orden que garantice estabilidad más allá de las emociones iniciales.

Quién fue el filósofo Maquiavelo

Nicolás Maquiavelo nació en 1469 en Florencia, en pleno Renacimiento italiano, y se desempeñó como funcionario y diplomático de la República Florentina, lo que le permitió observar de cerca el funcionamiento del poder en las cortes europeas. Su experiencia política directa influyó de manera decisiva en su obra, especialmente durante el exilio en el que escribió El Príncipe.

El Príncipe, Nicolás Maquiavelo

Considerado uno de los fundadores de la ciencia política moderna, su pensamiento marcó una ruptura con la tradición medieval al separar la política de la moral religiosa. Además de su obra más conocida, también escribió Discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde desarrolla una mirada más cercana al republicanismo, y textos como Del arte de la guerra y la comedia La Mandrágora. Falleció en 1527, dejando un legado que continúa siendo referencia obligada para entender la dinámica del poder y la conducta política.

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