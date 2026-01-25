La Luna en Tauro cierra el domingo: los signos que empiezan la semana con éxito laboral

25 de enero de 2026 Inicio
El cielo cierra el fin de semana con una energía de estabilidad y concreción que favorece el inicio de la semana laboral, especialmente para los signos fijos, que sienten mayor seguridad, enfoque y resultados.


El domingo cierra con la Luna en Tauro

El domingo cierra con la Luna en Tauro, una energía que favorece la estabilidad y exito profesional.

  • Clima ideal para ordenar temas laborales y económicos
  • Resultados que llegan por constancia y esfuerzo sostenido
  • Energía favorable para acuerdos, cierres y decisiones prácticas
  • Los signos fijos sienten mayor impulso y estabilidad

El domingo cierra con la Luna en Tauro, una energía que favorece la estabilidad, la constancia y los resultados concretos. Este tránsito lunar marca un cierre fértil y deja sembradas bases sólidas para el inicio de la semana, especialmente para tres signos en éxitos laborales, económicos y de reconocimiento profesional.

Esta luna nueva viene acompañada de un eclipse solar único.
Tauro es un signo de tierra que prioriza lo práctico, el esfuerzo sostenido y la seguridad material. Cuando la Luna transita este signo, las acciones realizadas con paciencia comienzan a rendir frutos. No se trata de golpes de suerte, sino de logros que llegan por haber hecho las cosas con coherencia y perseverancia.

El cierre del domingo no impulsa cambios bruscos, sino seguridad y continuidad. Es una energía ideal para terminar la semana con calma, ordenar prioridades y comenzar los días siguientes con mayor claridad y estabilidad laboral.

Los signos que arrancan la semana con éxito laboral

Este clima favorece especialmente a los signos fijos, que comparten con Tauro la capacidad de sostener procesos en el tiempo:

Tauro

Con la Luna en su signo, Tauro se siente alineado y seguro. Es un momento ideal para recibir reconocimiento, cerrar acuerdos o ver avances concretos en el trabajo. Lo que parecía lento empieza a mostrar resultados.

Escorpio

Como signo opuesto complementario, Escorpio capitaliza esta energía a través de vínculos laborales, sociedades o acuerdos estratégicos. Se abren oportunidades que requieren compromiso y confianza.

Leo

Para Leo, la Luna en Tauro activa temas de visibilidad y proyección profesional. Puede haber avances, propuestas o validación externa. El esfuerzo sostenido empieza a notarse.

Acuario

Acuario siente esta Luna como un anclaje necesario. Ideas que venían en el aire encuentran forma concreta. Es un buen momento para ordenar, estructurar y tomar decisiones laborales más firmes.

Tauro y los signos fijos: estabilidad y resultados

Tauro pertenece a la modalidad fija, junto con Leo, Escorpio y Acuario. Estos signos se caracterizan por su capacidad de sostener, perseverar y construir a largo plazo. Por eso, cuando la Luna transita Tauro, los signos fijos suelen verse especialmente favorecidos en temas de trabajo, dinero y metas concretas.



