Horóscopo de hoy, lunes 22 de diciembre

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 22 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Nunca es bueno cerrar los ojos para no ver la realidad, mejor reaccionar. Algo no anda bien en tu vida afectiva, la mejor solución es hacer frente a los acontecimientos y encontrar una solución que no dañaría a nadie. Tu hígado es sensible al alcohol, no abuses.

Cuidado con los desplazamientos en estos primeros días de la semana. Ya que Tauro es un signo sensible al nivel de los accidentes imprevistos, no sería oportuno de planear un largo viaje, mejor dejar pasar unos días hasta que el entorno astral se vuelva más positivo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Vas a recibir una propuesta para un nuevo trabajo pero no te va a gustar las personas con quien hay que trabajar. Reflexionas bien antes de aceptar o rechazar la propuesta porque necesitas plata y es la oportunidad para ganar mucho más que lo que tenés hoy en día.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Después de la incertidumbre en el trabajo va a llegar la tranquilidad. Las satisfacciones van a aumentar y tus ganancias también. Los astros indican igualmente que tu vida amorosa va a volverse más feliz. Una persona deseada que te ignoraba va a hacerte caso.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Hay una persona que gusta de ti pero no le crees, piensas que se interesa en ti por tu situación económica y no por amor. Te equivocas. Comienzo de semana difícil en el trabajo, no tenés ganas de hacer esfuerzos; por lo tanto es necesario para ascender como lo quieres.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Cuidas más tu intimidad, no debes permitir que los demás te invaden o pongan la nariz en tu vida privada, la armonía actual del hogar es buena y tiene que seguir así. Un poco de sobrecarga de trabajo va a provocar dolores de cabeza y si no te cuides tendrás que descansar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tenés muchas ventajas sobre tus colegas para lograr al éxito en sus tareas. Podes tomar iniciativas importantes, empezar una nueva actividad, crear tu propio negocio, el ámbito astral es propicio. Pero tenés que hacerlo rápido, sin reflexionar demasiado.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Buen día para progresar en una nueva relación sentimental, el planeta Venus, símbolo del amor, te sostiene. Además este planeta va a procurarte mucho atractivo; pero cuidado, no sería bueno mantener varias relaciones al mismo momento, hay riesgos de problemas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Es el buen momento para valorar tu capacidad, tus competencias. Cualquier desafío se revelará beneficioso para ti, inclusive podes tomar unos riesgos: los astros indican que los resultados estarán a la altura de tus emprendimientos. Cuida tus dientes, consultas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El día no parece apropiado para arriesgarse en una inversión especulativa, podrías perder mucho dinero. Si realmente quieres invertir unos ahorros, sería preferible esperar un ámbito astral más propicio y en su caso elegir de poner su plata en bienes raíces.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hoy evitar las discusiones de dinero, que sea en el trabajo como en familia, no te resultaría bien. Vida sentimental agitada para los nacidos a finales del signo, después del 10 de Febrero. Tenés una sobre carga de energía que tendrías que gastar haciendo más deportes.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Ligero malestar en las relaciones amorosas en este primer día de la semana. Puede ser que tenés demasiado exigencias. Piénsalo, una pareja se maneja a dos no en solitario, entonces tendrías que ser menos egoísta. Recibirás una propuesta laboral que te conviene.