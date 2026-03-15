Horóscopo de hoy, lunes 16 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 16 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries empezás la semana con mucha energía así que aprovéchalo a tu favor para cerrar acuerdos o proyectos, sobre todo en el ámbito económico. Tendrás optimismo y entusiasmo, a pesar de ser lunes, así que no tendrás queja de este día.

Tendrás una semana de vaivenes emocionales. Empezas sintiéndote en la cima y puede que después decaigas. No te preocupes, porque tu zona profesional se mantendrá estable ya que tenes la creatividad a tope.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis seguís con dificultad en el ámbito comunicativo. Vas a estar a la defensiva con una figura de autoridad pero si lo manejas y cambias de actitud, puedes construir buenas relaciones.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy podrías sentirte impaciente, poco flexible y muy sensible frente a las críticas. Eso puede complicar tus vínculos emocionales si llegas a confundir la realidad, convirtiendo la jornada en un reto. Sin embargo, también habrá aspectos positivos que te permitirán dar vuelta la situación si lo decides.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Aunque el día se presente cargado de tensión emocional, tendrás mucha energía en lo profesional Leo. Y si la canalizas bien, podría traducirse en logros concretos. Tu capacidad de concentración será intensa, algo muy valioso para los estudios o proyectos que requieran foco: no desaproveches esa ventaja, porque puede marcar la diferencia

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy puede que se te haga un día complicado, sobre todo al comunicarte. Estarás a la defensiva y con ganas de aislarte, lo que podría afectar tus relaciones en el trabajo y en lo personal. Lo mejor será evitar discusiones y apostar al diálogo, que siempre abre mejores caminos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra hoy tendrás buenas condiciones para cerrar acuerdos o firmar contratos. También será un día favorable para quienes trabajen en finanzas, administración, relaciones públicas o actividades artísticas. En lo social, no se prevén problemas; al contrario, podrías obtener beneficios y pasar momentos agradables.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio hoy tendrás un buen clima laboral y las relaciones de negocios estarán favorables, sobre todo si trabajas en finanzas o administración. Si llegas a sentir tensión, lo mejor es soltarla haciendo algo de ejercicio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy será un buen día para quienes trabajen en enseñanza, transporte o comercio. Podrías sentir tensiones, pero si las canalizas bien, tendrás buenos resultados en el trabajo y tu economía estará favorecida.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tendrás un día positivo si evitas estar a la defensiva y organizas tus actividades. Habrá buenas oportunidades en política o instituciones, y tu economía podría mejorar, especialmente en temas de bienes raíces.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hoy habrá mucha energía, pero si la usas mal podrías tener discusiones familiares que te dejen triste o arrepentido. Acuario, lo mejor es canalizarla en el trabajo, donde podrás organizar y planear con creatividad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Comienzas la semana con cansancio por tantas responsabilidades. Si actúas a la defensiva, tus relaciones familiares se verán afectadas. En cambio, si comunicas tus sentimientos con sinceridad y adoptas una actitud más optimista, las cosas se pondrán a tu favor.