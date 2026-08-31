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Horóscopo de hoy, mates 1 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 1 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
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Horóscopo de hoy, lunes 31 de agosto

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries arrancás el mes con ganas de salir corriendo, pero ojo, no todo se resuelve a las corridas. Si algo se demora, no lo conviertas en una pulseada con el reloj. En lo económico, mejor ir paso a paso que quemar energía de más.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La Luna en tu signo te deja más sensible de lo habitual Tauro. El día mejora cuando soltás la necesidad de que todo salga tal cual lo planeaste. En las finanzas, septiembre te pide flexibilidad: lo que no se ajusta hoy puede acomodarse mañana.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Una idea quiere salir de tu cabeza, aunque el camino tenga algún obstáculo. No lo tomes como señal de abandono; ajustar el plan puede ser la clave. En lo económico, no te quedes en la teoría y poné en práctica lo que ya venías pensando.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tu sensibilidad está afinada y captás todo lo que pasa alrededor. Una charla puede aclarar bastante, pero no actúes en caliente. En las cuentas, conviene esperar antes de mover fichas: septiembre recién empieza.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Tenés ganas de poner en marcha algo que venías craneando Leo. Si el ritmo no acompaña, no lo fuerces; la demora puede ser aliada. En lo financiero, mejor revisar antes de invertir energía o plata.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)
Claridad y energía no te faltan Virgo, pero ojo con querer resolver todo al mismo tiempo. En lo económico, priorizá lo urgente y dejá lo secundario para después: tu orden es tu mejor recurso.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El mes arranca con una incomodidad que pide ajuste. No cedas de inmediato solo para mantener la armonía. En las finanzas, no te apures a cerrar acuerdos: primero asegurá que te convenga.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El día toca fibras sensibles y te da ganas de actuar ya Escorpio. Esperá a entender mejor antes de moverte. En lo económico, no te dejes llevar por la ansiedad, la estrategia vale más que la reacción.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las ganas de avanzar están, aunque el camino tenga desvíos Sagitario. Tomalo como oportunidad para revisar tu rumbo. En las finanzas, septiembre te invita a mirar el mapa completo antes de acelerar.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La sensibilidad puede ayudarte, aunque las trabas pongan a prueba tu paciencia. Sostener el proceso vale más que resolver todo de golpe. En lo económico, tu constancia será la clave para que los números cierren.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Una idea necesita varios intentos antes de funcionar Acuario. El contratiempo no invalida nada, te muestra otra forma de encararlo. En las cuentas, no te frustres si el plan inicial no rinde, ajustá y seguí.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Después del eclipse, septiembre arranca más estable. No te exijas recuperar el ritmo de golpe. Si algo se demora, aprovechá para observar mejor. En lo financiero, la calma te ayuda a decidir con más claridad.

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