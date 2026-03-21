Horóscopo de hoy, domingo 22 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 22 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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(21 de marzo al 20 de abril)

Un viaje con su pareja le aclarará muchas dudas. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Puede que hoy le propongan un trabajo importante. Se encuentra alegre y en buena forma.

(21 de abril al 21 de mayo)

Quizá consolide una relación sentimental. Ponga orden en su confusa economía. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. Huya del frío y, sobre todo, de la humedad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Otros asuntos le quitarán tiempo para vivir su romance. Estudie sus inversiones o tendrá problemas económicos. Está de suerte, llega ese aumento de categoría laboral. Se encontrará físicamente abatido.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Situación delicada en su relación de pareja. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. Oblíguese a un reposo saludable.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Un compañero de trabajo se interesa por usted. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sea más realista y huya de los amores platónicos. Disfrute con los ahorrillos que tiene. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. Acuda al médico si sigue con esas molestias cervicales.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Un malentendido con su pareja tendrá fácil solución. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. A lo mejor aparecen pequeños conflictos en el área laboral. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. Muy buenas noticias de tipo laboral. Si padece problemas de piel, visite al dermatólogo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Si su relación de pareja está un poco dañada, refuércela. En época de crisis, intente reducir gastos. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. No deje pasar esta ocasión para comenzar un régimen.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Las nuevas amistades mejorarán su vida sentimental. La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos. Tómese una tila antes de hablar con sus jefes. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de trabajo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Vigile las molestias musculares.