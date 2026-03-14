Horóscopo de hoy, domingo 15 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 15 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Ritual de cierre de semana con Sol en Piscis y Luna en Escorpio

(21 de marzo al 20 de abril)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

(21 de abril al 21 de mayo)

Relaciones con los seres queridos muy reconfortantes. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Perspectivas laborales esperanzadoras. Se verá aquejado de molestias lumbares.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Llega la serenidad a su complicada relación. La cuenta corriente aumentará considerablemente. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Esa obsesión por los problemas de salud pasará.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Los amigos y familiares le colmarán de cariño. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Su afán por superarse le hará trabajar con más empeño. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Profesionalmente es día de logros. Su mente se encuentra en un buen momento.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor. Evite practicar deportes demasiado exigentes.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Alguien está intentando jugar con sus sentimientos. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. En el plano laboral, muestre su talento a las personas adecuadas. Si le gusta bailar, es un buen ejercicio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La imaginación es muy importante, también en el amor. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. La visita al dentista evitará males mayores.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Tendencia a la depresión; intente salir con amigos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Hoy le devuelven el dinero que prestó hace tiempo. La competitividad laboral aumenta. Esa tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Encontrará apoyo para lograr sus objetivos profesionales. El sentido del humor es importante para la salud.