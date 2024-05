Horóscopo del Zodiaco: qué tipo de amor necesitás para sentirte completo

Es evidente en algunos casos, por ejemplo para Aries, que no se llevará bien con alguien aburrido; necesita a alguien aventurero. Del mismo modo, Libra debe estar con alguien que sea tu amigo antes que nada. Cada signo tiene sus propias exigencias.

Astrología China La astrología puede ayudar a encontrar la media naranja. Freepik

Qué tipo de amor necesita cada Signo Zodiacal

Aries

Para sentirse completo necesita un amor apasionado a su lado. Un amor que convierta cualquier día en una aventura llena de risas. Un amor que lo deje sin aliento con sus locuras y ocurrencias. Un amor que muestre el lado positivo y divertido de la vida, porque sabe que la vida tiene sus cosas.

Tauro

Necesita a su lado alguien que esté con él incondicionalmente, tanto en las buenas como en las malas. En épocas de abundancia y durante las rachas difíciles, así de sencillo. El tipo de amor que necesita es un amor duradero, uno que además de ser romántico se convierta en la zona de confort favorita.

Géminis

Mirar a los ojos de la persona que está con él y ver empatía y comprensión es invaluable para él. El tipo de amor que necesita es uno empático, un amor que sabe que nunca lo juzgará. Para Géminis es fundamental sentirse libre en este aspecto, necesita a alguien que realmente lo entienda.

Cáncer

Volver a casa y ser recibido con alegría por un amor que lo espera, o al revés, es lo que necesita. El amor familiar, el amor de las personas por las que lo daría todo es tan esencial para Cáncer como el aire que respira. Es una persona muy cariñosa y familiar; por el amor de sus seres queridos es capaz de hacer cosas que muchos no harían.

astrología occidental La pareja perfecta puede existir y el horóscopo da una mano. Pexels

Leo

Nada mejor que tener a su lado un amor que aporte luz y felicidad. Necesita ese amor capaz de iluminar los días más oscuros. Un amor juguetón y honesto que ayude a ver siempre el lado positivo de las cosas. No quiere dramas en su vida, por lo que necesita que el corazón se llene de experiencias divertidas con alguien que realmente disfrute y lo haga feliz.

Virgo

Ver la mayor sinceridad en los ojos de la persona que ama no tiene precio para él. Necesita un amor sincero que lo cuide tanto en las buenas como en las malas. Ese tipo de amor que no abandona cuando las cosas se complican y que no duda en llamar la atención cuando es necesario. No busca a alguien que adule y diga a todo que sí solo para complacer.

Libra

Es fundamental que la pareja sea el mejor amigo antes que nada. El tipo de amor que realmente necesita es el que nace de una amistad. Es un signo de aire muy sociable y la confianza que siente cuando conecta emocionalmente con alguien es invaluable. Le gusta mirar a esa persona y sentirse en terreno seguro.

Escorpio

Sentir una conexión sobrenatural al mirar a alguien a los ojos es algo de suma importancia. Es la sensación de estar unido por un lazo increíblemente fuerte con alguien por quien estaría dispuesto a todo y más. Eso es lo que necesita: formar un equipo con alguien que realmente pueda apreciar la magia que hay en el alma.

pareja junta Nada se compara con tener ataques de risa con alguien que realmente valora su luz. freepik

Sagitario

Nada se compara con tener ataques de risa con alguien que realmente valora su luz. Para Sagitario, no hay nada mejor que compartir su cariño con alguien que saca lo mejor de él. El tipo de amor que necesita es el amor divertido, aquel que lo lleva en una montaña rusa de emociones positivas. Este tipo de amor transforma un día triste en una jornada llena de reflexiones positivas.

Capricornio

El tipo de amor que necesita es el amor confiable. Esa conexión segura en la que puede depositar su confianza con los ojos cerrados. Es crucial encontrar a alguien cuya mirada transmita transparencia absoluta. Ver en sus ojos una sinceridad sin fisuras es el mejor regalo que podría recibir.

Acuario

El amor que necesita es el amor creativo e independiente. Busca a alguien en quien pueda confiar, pero que al mismo tiempo respete su espacio personal. Es importante tener a alguien que saque lo mejor de él y le ayude a potenciar tus fortalezas. Necesita a alguien que esté con él pero también sea capaz de desenvolverse por sí mismo, alguien que entienda y respete la necesidad de libertad.

Piscis

El amor ideal sería como el que se encuentra en las novelas, lleno de tramas fascinantes. Un amor tan real que puede llegar a doler, el que hace llorar y reír al mismo tiempo, y el culpable de esos suspiros profundos de vez en cuando. Necesita un amor que tenga un alma sensible pero que al mismo tiempo se muestre fuerte, porque su misión en la vida es proteger.