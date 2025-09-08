8 de septiembre de 2025 Inicio
Horóscopo del Niño Prodigio: qué depara a cada signo este lunes 8 de septiembre

La semana comienza con un llamado doble: organizar el presente con disciplina, pero también confiar en que el universo acomoda lo que escapa a nuestro control.

Por
El Niño Prodigio comparte sus revelaciones para este lunes 8 de septiembre.

El Niño Prodigio comparte sus revelaciones para este lunes 8 de septiembre, una jornada marcada por movimientos cósmicos que impulsan a cerrar etapas, abrir nuevos caminos y escuchar la voz del corazón. Entérate de lo que las estrellas prepararon para ti.

Víctor Florencio, popularmente conocido como “El Niño Prodigio”, es astrólogo y vidente nacido en República Dominicana y criado en Nueva York. Desde los siete años manifestó sus primeras visiones, un don que asegura heredó de su bisabuela.

Es importante destacar del escenario celestial actual que el Sol en Virgo nos recuerda la importancia de los detalles, de cuidar la salud, de poner cada cosa en su lugar y atender lo práctico. Al mismo tiempo, el reciente eclipse de Luna llena en Piscis del domingo activó la parte más sensible y espiritual de nuestra vida, revelando verdades internas y ayudándonos a cerrar capítulos emocionales.

Predicciones del Niño Prodigio para cada signo

  • Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Inicias la semana con gran vitalidad. Tendrás impulso para liderar en lo laboral, aunque será importante que cuides las formas y no pases por encima de los demás.

  • Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Un imprevisto en la rutina puede sacudirte al principio del día, pero si lográs adaptarte, hallarás nuevas oportunidades de avance personal.

  • Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente estará muy ágil y tendrás facilidad para negociar o resolver trámites pendientes. Aprovechá para concretar charlas y acuerdos importantes.

  • Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Los temas financieros y de recursos serán protagonistas. Actuá con prudencia y evitá decisiones aceleradas respecto al dinero.

  • Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Las personas a tu alrededor buscarán en vos apoyo y guía. Tu magnetismo natural te ayudará a inspirar, pero recordá que escuchar es tan valioso como destacar.

  • Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Este lunes te invita a ordenar prioridades. Una planificación clara será la clave para transitar la semana con menos tensiones.

  • Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La vida social se activa. Podrías recibir una propuesta inesperada o cruzarte con alguien que te abra nuevas puertas.

  • Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La esfera profesional demandará tu atención. Será un día de visibilidad y compromiso: mostrate firme en tus capacidades.

  • Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La influencia astral te impulsa a expandir tu mirada. Retomá estudios, aprendizajes o proyectos que ensanchen tu horizonte.

  • Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Un asunto emocional profundo podría removerte internamente. No rehúyas la introspección: sanar dentro te dará más seguridad afuera.

  • Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La jornada será ideal para reforzar vínculos. Escuchá, dialogá y buscá acuerdos donde todas las partes salgan beneficiadas.

  • Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El foco estará en tu salud y en tus rutinas de trabajo. Ordená tus tiempos y no olvides descansar para rendir al máximo.

