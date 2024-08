Horóscopo del fin de semana del viernes 9 al domingo 11 de agosto

Además, el jueves 8 el Sol en Leo se alinea con Sirio, la estrella más brillante que se puede observar desde la Tierra, y se activa la Puerta del León con una energía muy intensa y renovadora. Es un momento ideal para manifestar y lanzar sueños al cosmos para que se cumplan.

Horóscopo del fin de semana para Aries

Estarás muy sociable y activo, y tendrás la sensación de que hay "algo" que te protege y te conduce donde te mereces estar. Confía en ti. No pidas opiniones y concéntrate en lo que quieres, que estás avanzando bien. Viene una sorpresa y un premio que no esperabas.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

Los buenos aspectos de Mercurio te ayudan a afrontar conversaciones que tienes pendientes en las que debes decir lo que piensas. No te desesperes, porque vienen alegrías que no esperabas y que lo cambiarán todo. Son días de mucho trabajo y de empezar proyectos nuevos.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Tendrás que dar lo mejor de ti, pero cuentas con la energía de los planetas Marte y Júpiter en tu signo para afrontar los retos con muchas ganas y una sonrisa. Eres fuerte, determinante y siempre estás creciendo; toma decisiones para empezar a avanzar porque vienen cosas muy importantes.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

Puedes sentirte abrumado por todos los frentes que tienes abiertos, pero la energía lunar te transmite la fuerza que necesitas para no rendirte y solucionar lo que te preocupa. Estás atrayendo mucho el amor nuevo de personas que no conocías. Te llegará un regalo del universo.

Mercurio retrógrado Mercurio retrógrado puede traer complicaciones para todos los signos. Redes sociales

Horóscopo del fin de semana para Leo

El destino te puede sorprender gratamente, pero necesitas cerrar ciclos para que se abran nuevas oportunidades. Te sentirás optimista y feliz, y puedes hacer contactos que mejoren tu vida. Aléjate de la gente tóxica que te está robando tu estabilidad. Vienen proyectos nuevos de trabajo.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Son días mágicos que potenciarán tus recursos para que te sientas seguro de ti mismo. Lo que hagas te saldrá bien y te enfrentarás a cada situación con una mente práctica y las ideas muy claras. Es importante que tengas un espacio propio, no le des tanto tu tiempo a los demás.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Si estás entre dos opciones y no sabes qué elegir, mira dentro de ti: encontrarás la manera de pisar terreno firme y avanzar por el camino adecuado. Céntrate en un objetivo y rompe con todo lo demás. No tengas miedo al que dirán, sé auténtico y original y eso te ayudará a tener éxito.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

La Luna en tu signo, los días 10 y 11, te protege y los obstáculos que frenaban tus sueños desaparecen. Tendrás suficiente energía y entusiasmo para alcanzar tus aspiraciones y abrirte a una nueva vida. No te detengas, sigue avanzando y no tengas miedo, que estás en tu tiempo de crecer.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Si tienes una decisión pendiente, ahora es el momento de tomarla y alejarte de una situación que te está atormentando. El diálogo te ayudará a superar desencuentros y a suavizar tensiones. Son días para sentirte amado; déjate querer y no le pongas tantos peros a la vida.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Necesitas protegerte de críticas y opiniones negativas que te pueden afectar más de la cuenta. Ignora cualquier comentario malintencionado. Las buenas vibras se están acercando: llega una sorpresa económica y un regalo que no esperabas. Deja que las cosas fluyan.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

La suerte está de tu parte estos días y ese problema de difícil solución va a tomar un rumbo diferente, pero tienes que mover ficha y lo tienes que hacer ahora. Alguien muy importante te va a estar buscando para ofrecerte un empleo. Busca hacia dónde vas y qué quieres para ser feliz.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Necesitas rodearte de un entorno cálido y no descuidar tu tiempo de ocio y diversión, porque te va a ayudar a estabilizarte y a olvidar problemas que ahora mismo no está en tus manos resolver. Cambia de actitud y no le des tantas vueltas a las cosas; hay que empezar a pensar positivamente.