Horóscopo: cuáles son los tres signos del zodiaco más coquetos.

Sea cual sea su forma de hacerlo, estas personalidades gastan una gran parte de su dinero –y de su tiempo– en cuidar su aspecto físico para ser más coquetas que el resto.

Sin embargo, es importante aclarar que la atracción no pasa solo por lo físico. Y aunque haya personas que dediquen una gran parte de su tiempo a cuidar su físico, no es necesario que lo hagamos si eso no nos interesa. Ya que la atracción no solo pasa por lo físico, sino que existen también determinados rasgos en la personalidad que hacen que un individuo consiga mayor atención que otros.

Los Signos Zodiacales más coquetos

Luego de un exhaustivo análisis, la astrología determinó cuáles son los tres signos más coquetos del zodiaco. Esto, por lo general, tiene que ver con un interés muy personal de cada individuo.

Géminis

Las personas de Géminis son súper conversadoras y aman tener largas charlas con aquel individuo que les interesa. Pueden ser muy seductoras, ya que les gusta hacer bromas y coquetear con otros, incluso cuando no tienen un interés romántico, necesariamente. Para lograr su objetivo de conquistar personas a cada lugar que van, las personas de Géminis suelen arreglarse bastante y ser sumamente coquetas.

Libra

Las personas nacidas bajo el signo de Libra son sumamente atractivos bajo los ojos de los demás, atributo que aprovecharán para coquetear sin parar con cualquiera que se les cruce en el camino. Esto no quiere decir que quieran tener un vínculo con todos, sino que forma parte de su personalidad seductora y coqueta.

Sagitario

Por último, se encuentra Sagitario, que te conquistará siempre con sus palabras. Las personas de este signo siempre tendrán el término justo para engancharte y son personalidades que le dedicarán una gran porción de su tiempo a prepararse y arreglarse antes de los eventos importantes, como fiestas o citas.