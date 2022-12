Horóscopo Chino: cuáles son los tres signos que van a destrozarte el corazón

Esto tiene que ver con una condición innata que refleja en cierta medida la personalidad de cada individuo. Son personas que se enfocan en sus actitudes y no ven el daño que le puede hacer al otro.

Los tres signos de la Astrología China que podrían destrozarte el corazón

Dragón

Integran este signo los nacidos en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012. Según marca la astrología china, estas personas tienen altos problemas para poder transmitir y contar sus propios sentimientos. Piensan que, por eso, pueden mostrarse vulnerables y es por eso que no lo hacen. Además, no tienen miedo a las consecuencias y no le temen a la soledad.

Perro

Son aquellos que tienen fecha de nacimiento en los años 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Los integrantes de Perro son personas muy leales pero que muestra otra cara cuando se ven atacados. Es por eso que, para tener una buena relación con ellos, se recomienda darle espacio y escucharlo.

Buey

Pertenecen a Buey los que nacieron en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. Es un signo que, según marca el horóscopo oriental, está en permanente análisis de absolutamente todas las cuestiones que los rodean. También está incluido el ámbito amoroso donde afirman que solo se pondrán en pareja con una persona con la cual compartan muchas cosas en común.