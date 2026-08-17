Marte en Cáncer: quiénes sentirán el impulso de actuar sin filtros

Este tránsito puede poner sobre la mesa temas que estaban escondidos detrás de la rutina. No necesariamente porque ocurra algo extraordinario, sino porque ya no resulta tan sencillo ignorar aquello que nos incomoda.

Marte en Cáncer : el planeta de la acción comenzó a transitar un signo de agua y puede movilizar emociones que venían acumulándose. algunos podrían sentir con mayor fuerza la necesidad de reaccionar, ¿quiénes sentirán el impulso de actuar sin filtros?.

La esfera marciana entró en el signo del cangrejo y permanecerá allí durante las próximas semanas, dando inicio a un período en el que la manera de actuar puede estar mucho más ligada a lo que sentimos.

En astrología, Marte representa la acción, el deseo, el impulso, el enojo y la manera en la que salimos a buscar aquello que queremos. Cáncer, en cambio, es un signo de agua relacionado con las emociones, la sensibilidad, el hogar, la familia y aquello que nos hace sentir seguros. Por eso, esta combinación puede generar una sensación particular: querer avanzar, pero hacerlo desde un lugar profundamente emocional .

Marte es el planeta regente de Aries, por lo que este tránsito puede sentirse con especial intensidad. El desafío estará en que la energía de acción se encuentra con un signo sensible. Los arianos pueden tener ganas de resolver todo rápidamente, pero antes de actuar podría necesitar entender qué está sintiendo realmente. Puede aparecer menos paciencia, más irritabilidad y una necesidad fuerte de tomar cartas en el asunto, especialmente cuando se trata de cuestiones familiares o personales.

Cáncer

Marte está transitando el propio signo de Cáncer, por lo que este período puede sentirse como un verdadero llamado a la acción. Aquello que venían tolerando, postergando o guardando puede comenzar a resultar difícil de sostener. Hay una necesidad de defender el propio espacio y dejar más claro qué se quiere y qué ya no. Puede ser un momento de poner límites, tomar decisiones y dejar de esperar que los demás adivinen lo que necesitamos.

Capricornio

Capricornio se encuentra frente a Cáncer en el zodíaco, por lo que Marte puede movilizar especialmente el eje entre la vida personal y las responsabilidades externas. Puede aparecer una situación que obligue a elegir, marcar una posición o reorganizar prioridades. Para este signo, el aprendizaje puede estar en no seguir sosteniendo todo solamente por responsabilidad. A veces, actuar también significa reconocer que algo ya agotó sus posibilidades.

Escorpio

Marte es, además, el regente tradicional de Escorpio, por lo que este tránsito puede despertar una energía intensa y decidida. Escorpio suele tener una enorme capacidad para contener y procesar lo que siente antes de mostrarlo. Sin embargo, este contacto puede hacer que ciertas emociones acumuladas finalmente encuentren una salida. Puede haber menos ganas de esperar y más necesidad de ir detrás de aquello que realmente importa, aunque será importante no tomar decisiones desde el enojo del momento.