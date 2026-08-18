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Horóscopo de hoy, miércoles 19 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 19 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

¿Cuáles son los 5 signos que tendrán mayores posibilidades de encontrar el amor?
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. Podrá cometer algún exceso sin que el cuerpo lo note.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Óptimo estado de ánimo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Controle los gastos, se presentan imprevistos. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. Estado físico y mental bueno.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si su relación de pareja está un poco dañada, refuércela. En época de crisis, intente reducir gastos. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. No deje pasar esta ocasión para comenzar un régimen.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. Se están revalorizando sus inversiones. El esfuerzo personal en el trabajo será recompensado. Cuidado, podría ingerir algún alimento que no tolera bien.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Sus gastos cotidianos van a aumentar. Debe perfeccionar ese proyecto laboral. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Ha llegado el momento de ahorrar. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Le conviene expresar sus emociones. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Mucha prudencia y responsabilidad en el trabajo. Bien de salud, pero no baje la guardia.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Estará acertado a la hora de mover su dinero. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Sus manos necesitan más atenciones.

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