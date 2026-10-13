13 de octubre de 2026 Inicio
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Este signo del zodíaco deberá soltar el pasado y limpiar sus energías antes de fin de octubre

Este mes traerá un intenso movimiento celestial y un perfil astral deberá enfrentar asuntos pendientes, tomar decisiones y dejar espacio para una nueva etapa antes de noviembre.

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El movimiento de los astros marcará un período de cambios y definiciones para uno de los signos del zodíaco.
El movimiento de los astros marcará un período de cambios y definiciones para uno de los signos del zodíaco.
  • El movimiento lunar que marcará un punto de inflexión para un signo durante el mes.
  • Qué situaciones podrían llegar a su etapa final.
  • La influencia de la Luna Llena en Tauro del 26 de octubre.
  • Los cambios que podrían abrir paso a una nueva etapa.

Este signo del zodíaco deberá soltar el pasado y limpiar sus energías antes de fin de octubre- este mes tendrá varios movimientos lunares que pueden marcar un período de revisión para un perfil astral que sentirá con mayor intensidad la necesidad de dejar atrás situaciones pendientes.

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El calendario astral tendrá como uno de sus puntos principales a la Luna Nueva en Libra del 10 de octubre, una lunación asociada con los vínculos, el equilibrio y las decisiones que buscan recuperar la armonía. Días después, la Luna pasará por un signo relacionado simbólicamente con la profundidad, las transformaciones y aquello que necesita dar vuelta la página.

El cierre del mes también será importante: el 26 de octubre llegará la Luna Llena en Tauro, una lunación vinculada con la estabilidad, el valor personal y la necesidad de revisar qué cosas realmente brindan seguridad.

El signo que deberá cerrar ciclos en octubre 2026

El signo que puede sentir con mayor fuerza este proceso es Escorpio. La presencia de la Luna en su propio signo entre el 11 y el 13 de octubre puede llevarlo a conectar con emociones que venía postergando y a observar con mayor claridad aquello que necesita transformar.

Para este signo, la idea de una limpieza energética puede entenderse como un proceso simbólico de renovación. No necesariamente implica realizar rituales: también puede expresarse en la necesidad de poner límites, cortar con hábitos que ya no aportan y tomar distancia de situaciones que generan desgaste.

Octubre puede convertirse así en un período para hacer espacio a lo nuevo. En lugar de insistir con aquello que ya cumplió su ciclo, el signo del escopión tendrá la oportunidad de revisar qué quiere conservar y qué prefiere dejar definitivamente en el pasado. Después de un mes marcado por revisiones y movimientos lunares, los últimos días de octubre pueden ayudar a integrar lo aprendido.

El recorrido deja una idea central para este signo de agua: no todo lo que termina representa una pérdida. Algunas etapas necesitan cerrarse para recuperar espacio, energía y claridad. La purga, en este caso, no consiste en borrar lo sucedido, sino en decidir qué lugar ocupará de ahora en adelante.

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