Salió a la luz el nuevo romance de Shakira: es un exdeportista muy conocido La compositora colombiana vuelve a estar en el centro de las miradas tras trascender su vínculo con un atleta de elite. Agregar C5N en









La artista colombiana estaría saliendo con una estrella del deporte.

El momento sentimental de Shakira volvió a posicionarse en el centro de la escena mediática internacional, generando un enorme revuelo a partir de su deslumbrante paso por territorio español. Tras haber completado una histórica seguidilla de 13 presentaciones con localidades agotadas en el Estadio Shakira de Macondo Park, en Madrid, los focos de la prensa se posaron nuevamente sobre el presente afectivo de la cantante colombiana, quien se encuentra recorriendo el mundo en el marco del exitoso tour de presentación de su disco Las Mujeres Ya No Lloran para sorpresa de sus fanáticos.

Desde que la estrella de la música oficializó de forma pública el final de su vínculo amoroso con Gerard Piqué el 4 de junio de 2022, la vida amorosa de la artista se transformó en objeto de constantes especulaciones. A lo largo de estos años, la figura de la música pop fue vinculada a diversas personalidades de renombre internacional; sin embargo, hasta el momento la estrella no había vuelto a formalizar ni consolidar una pareja con ningún candidato del ambiente.

En esta oportunidad, fuertes versiones periodísticas indican que la intérprete habría encontrado nuevamente el amor de la mano de una destacada figura vinculada al ámbito de la alta competencia deportiva. La noticia sobre la irrupción de este hombre en la rutina de la compositora sacudió por completo los portales de espectáculos, marcando el inicio de un apasionante capítulo sentimental para la referente de la música latina tras su sonada soltería.

Quién sería el nuevo amor de Shakira Las versiones sobre el presente sentimental de Shakira cobraron una fuerza imprevista tras una revelación exclusiva brindada en el ciclo televisivo El Gordo y la Flaca, emitido por Univisión. Según informaron, la artista colombiana se mostraría sumamente entusiasmada con Serge Ibaka, el reconocido basquetbolista con trayectoria en la NBA y en el Real Madrid.

De acuerdo a lo revelado por las fuentes del programa estadounidense, la expareja de Gerard Piqué y el atleta habrían mantenido una serie de encuentros en estricta reserva durante los últimos meses. Ambos buscaron avanzar con cautela para evitar la exposición pública; sin embargo, trascendió que coincidieron en la ciudad de Madrid y también durante el desarrollo de la afamada Semana de la Moda de París, encendiendo las alarmas de la prensa del corazón sobre la existencia de un vínculo secreto.

A partir de la enorme repercusión generada por este trascendido internacional, el periodista Aurelio Manzano decidió contactar al entorno más próximo de la intérprete caribeña para verificar la información. Desde el círculo íntimo de la compositora admitieron que se produjeron varias salidas compartidas entre ambas celebridades en el último tiempo, aunque se apresuraron en aclarar que por el momento solo existe una relación de amistad. El repentino acercamiento entre la estrella de la música latina y el pivote hispano-congoleño reabrió el debate sobre la vida sentimental de la cantante. Pese a las desmentidas iniciales vertidas por sus allegados, el foco mediático continúa posado de lleno sobre los movimientos de la pareja en el continente europeo, a la espera de una confirmación definitiva.