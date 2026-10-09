Horóscopo de hoy, sábado 10 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 10 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Luna Nueva en Libra: cuáles son los signos que se enamoran y cuáles se separan

(21 de marzo al 20 de abril)

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Obtiene importantes éxitos en sus transacciones. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Dolor en las piernas.

(21 de abril al 21 de mayo)

Le conviene expresar sus emociones. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Mucha prudencia y responsabilidad en el trabajo. Bien de salud, pero no baje la guardia.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Estará muy sutil en el terreno profesional. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los fallos de sus familiares se los debe tomar con calma. En cuestiones de dinero, los planetas están de su parte. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aproveche para buscar a la persona soñada. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Su cuerpo necesita comer mejor.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Borrón y cuenta nueva, deje esa relación. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. El éxito profesional será fácil de conseguir con constancia. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Estabilidad en las relaciones amorosas. Trate de ahorrar un poco más. Su jefe estará encantado con su trabajo. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hay tensiones con su pareja, pero son momentáneas. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Demuestre su capacidad de organización a sus jefes. Cuídese, los nervios son causa de discusiones.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. El cansancio acumulado es difícil de vencer.