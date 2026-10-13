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Preocupación por la salud de una exvedette argentina: está internada hace tres semanas

La famosa atraviesa un delicado cuadro médico, con dos afecciones muy complejas.

La exvedette afronta un momento delicado de salud.

La exvedette afronta un momento delicado de salud.

La salud de Mónica Guido, reconocida actriz y exvedette argentina que alcanzó gran popularidad durante los años 90, genera preocupación luego de que trascendiera que lleva tres semanas internada en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

Volvió a conocerse una destacada e intrigante historia de las protagonistas en cuestión.
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Según la información difundida en un programa de televisión, la artista de 66 años permanece hospitalizada en el Hospital Fernández, ubicado en el barrio porteño de Palermo, debido a complicaciones relacionadas con distintas enfermedades crónicas.

La exvedette padece desde hace aproximadamente 15 años una enfermedad mixta del tejido conectivo, acompañada por un síndrome de Raynaud severo y fibromialgia, patologías que afectan considerablemente su calidad de vida.

Monica Guido.

Monica Guido.

El delicado cuadro de Mónica Guido tomó estado público después de que personas de su entorno se comunicaran con el periodista Ángel de Brito para solicitar ayuda y visibilizar la difícil situación que atraviesa la actriz.

Guido fue una figura reconocida de la televisión argentina, donde trabajó junto a Jorge Porcel y Berugo Carámbula. También participó en programas como Brigada Cola, Buenos vecinos y Casados con hijos, junto a Guillermo Francella.

Cómo está de salud Mónica Guido

De acuerdo con lo informado en LAM (América), Mónica Guido permanece sedada y recibe morfina para aliviar los fuertes dolores asociados a su cuadro clínico. Su situación requiere atención hospitalaria y seguimiento médico.

Los profesionales también le administran antibióticos por vía intravenosa para tratar infecciones vinculadas con su estado de salud. Hasta el momento, no trascendieron precisiones médicas oficiales sobre su evolución ni una posible fecha de alta.

Entre sus principales complicaciones se encuentra la enfermedad mixta del tejido conectivo, un trastorno autoinmune que puede afectar diferentes órganos y tejidos. A esto se suman el síndrome de Raynaud y la fibromialgia, relacionada con dolores musculoesqueléticos persistentes.

La actriz también presenta problemas en la rodilla izquierda que dificultan su movilidad. Según la información difundida, antes de su internación ya utilizaba una silla de ruedas y había recibido atención médica en los hospitales Fernández y Rivadavia.

La preocupación por la salud de Mónica Guido creció después de que su entorno decidiera hacer pública la situación a través del peridista Ángel de Brito. Mientras continúa internada, se aguardan nuevas precisiones sobre la evolución de la reconocida exvedette argentina.

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