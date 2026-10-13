Cómo evitar la "mimosa de medianoche", la campaña maliciosa que ataca a través de teléfonos Android

Una campaña informática detectada en más de 150 países aprovechó modificaciones en el firmware de dispositivos de gama baja para instalar aplicaciones sin autorización, obtener permisos privilegiados y generar ingresos mediante publicidad fraudulenta.

Especialistas en ciberseguridad detectaron una campaña de malware denominada "Midnight Mimosa" que afectó a miles de teléfonos con sistema operativo Android en más de 150 países. La particularidad del ataque es que el software malicioso estaba incorporado en el firmware de los equipos, por lo que podía comenzar a operar desde el primer encendido, sin que el usuario necesitara descargar una aplicación sospechosa.

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Según información publicada por BleepingComputer, los investigadores sospechan que la amenaza ingresó durante alguna etapa de la cadena de suministro de los dispositivos. Sin embargo, todavía no se determinó quién introdujo las modificaciones ni en qué momento se produjo la alteración.

La investigación, divulgada por especialistas de Bitdefender, identificó equipos de gama baja con procesadores MediaTek entre los afectados. La operación habría permanecido activa durante al menos dos años y alcanzó a usuarios de países como Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Italia, México y Brasil, entre otros.

A diferencia de otras amenazas informáticas que requieren que la víctima instale un archivo o habilite determinados permisos, Midnight Mimosa aprovechaba su presencia en el firmware para ejecutar acciones con privilegios elevados. Esto permitía instalar y eliminar aplicaciones de manera silenciosa, además de dificultar su detección y eliminación mediante los procedimientos habituales.

Los investigadores identificaron más de 30 aplicaciones distribuidas a través de este mecanismo. Algunas se presentaban como herramientas legítimas para consultar el pronóstico del tiempo, editar archivos de audio o administrar documentos.

En foros de internet, usuarios de marcas mencionadas en los informes señalaron que habían encontrado aplicaciones sospechosas que volvían a instalarse después de ser eliminadas. Hasta el momento, los fabricantes involucrados no habían explicado públicamente cómo se produjo la incorporación del código malicioso.

Fraude publicitario sin intervención del usuario

El objetivo económico de la campaña incluía la generación de ingresos fraudulentos mediante anuncios. Para ello, el malware podía superponer ventanas invisibles sobre otras aplicaciones y registrar supuestas visualizaciones publicitarias, además de generar clics que no correspondían a interacciones reales.

La amenaza también podía convertir los dispositivos infectados en intermediarios para ejecutar código. El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de seguridad asociados a la cadena de suministro tecnológica y la dificultad de detectar programas maliciosos que llegan preinstalados de fábrica.