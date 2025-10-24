Ya rige la medida de fuerza de pilotos: más de 60 vuelos y 7.000 pasajeros afectados por demoras y cancelaciones

Desde el gremio de APLA llevarán adelante nuevas asambleas hasta las 10 de la mañana para reclamar por la falta de actualización paritaria.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lleva adelante este viernes la segunda jornada de medidas de fuerza, en medio del conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas. La protesta comenzó a las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 10, generando demoras y cancelaciones en el Aeroparque Jorge Newbery.

Durante ese lapso, se estima que unos 60 vuelos podrían verse afectados , lo que impactaría en los planes de viaje de más de 7.000 pasajeros que se encuentran esperando para poder trasladarse.

El sindicato explicó que la decisión de realizar asambleas responde al estancamiento de las negociaciones paritarias con la compañía estatal ante la necesidad de hacerle frente a la crisis económica.

La protesta se produce pocos días después de que l a empresa retirara preventivamente ocho aviones Boeing 737-800 equipados con motores de la firma CFM , tras detectarse fallas en un vuelo en Aeroparque. Desde APLA advirtieron sobre “la falta de previsión empresarial” y remarcaron que “no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la compañía (A330 y Embraer 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia”.

“La medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y las consecuencias podrían extenderse durante varios días”, concluyó el gremio en un comunicado.

“Aerolíneas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro convenio colectivo de trabajo”, señalaron desde la entidad gremial.

La empresa aeronáutica pidió a los usuarios con vuelos programados entre las 5:30 y las 11:30 de este viernes revisar el correo electrónico asociado a su reserva para estar al tanto de posibles modificaciones.

Asimismo sugirió consultar el estado actualizado de los vuelos en la página web del aeropuerto y, en caso de haber adquirido los pasajes mediante una agencia, comunicarse directamente con ella.