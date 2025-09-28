IR A
Mirtha Legrand se angustió en televisión por el triple femicidio de Florencio Varela: "Espantosa"

La histórica conductora se refirió este sábado al brutal crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez y expresó su preocupación por la investigación.

La histórica conductora de los almuerzos hizo mención este sábado en su programa La noche de Mirtha al triple femicidio, lo calificó como un "horror" y "una cosa espantosa" y exigió por su esclarecimiento.

En la mesa en la que estaban sentados el diputado Emilio Monzó, la Licenciada Natasha Niebieskikwiat, la periodista Liliana Caruso, el actor y conductor Fernando Dente, y la modelo Sofía Zámolo, la presentadora dedicó unos minutos a hablar del escabroso caso.

La forma.... Es un horror... cortarle el abdomen a una de ellas... Una cosa espantosa que hayamos vivido y que la policía no esté al tanto, que no sepa, que no los individualice”, comentó Mirtha con indignación.

En ese punto, intervino Caruso: "Una chica de 15 años en la calle trabajando te tiene que llamar la atención a pesar de que ella usaba, como dicen, un documento de 20. Son extorsionadas, apretadas en la calle, hay que investigar para arriba".

Entonces, en relación a lo relatado, Legrand apenas pudo agregar que "eso lo genera la pobreza" y cambió de tema, claramente conmovida por la triste noticia.

