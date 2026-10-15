15 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, viernes 16 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 16 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, jueves 15 de octubre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

El amor te tiene muy ilusionado, todo gira alrededor de esa persona especial. En salud, cuidá la ansiedad que trae tanta pasión. En cuanto a tus finanzas de hoy, no te precipites, lo que se cocina lento rinde más.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Hoy la sensibilidad manda, querés cuidar a alguien sin lastimar. En vínculos, la empatía suma. Tu cuerpo pide calma y descanso durante el viernes. En finanzas, jugá tus cartas con inteligencia y salís bien parado.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hoy tu imagen y energía pasan a ser prioridad. Movete, cuidá tu físico. En amor, mostrarse auténtico abre puertas. En cuanto a tu bolsillo, negociar con astucia trae acuerdos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Los números te preocupan demasiado. Mejor enfocarse en lo que sí podés resolver. En vínculos, tu sensibilidad suma si la compartís. Tu salud mejora con rutinas claras.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

El aburrimiento te acecha cuando no trabajás. En amor, buscá planes que te motiven. Tu vitalidad está, pero necesita motivación. En cuanto a tu bolsillo, lo pequeño puede crecer si lo cuidás.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy se viene una semana clave en lo laboral. Prepará todo con detalle. En pareja, tu paciencia genera confianza. Tu salud mejora si bajás la autoexigencia.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Este viernes tu salud mejora con descanso, pero no te apures a volver a la rutina. En el amor, buscá equilibrio y serenidad. Revisar papeles evita sorpresas para tu economía.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy el deporte y la competencia te traen satisfacción. Tu energía se activa. En vínculos, tu intuición guía. Ajustar lo que no suma te da aire para tu bolsillo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La suerte está cerca, pero no fuerces. En el amor, la curiosidad abre caminos. Tu salud mejora pero solo si hacés actividad física. Animate a probar algo nuevo: la sorpresa puede ser tu mejor premio.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Cerrar demasiado tu mundo te desequilibra durante esta jornada. Abrite a los demás, la confianza suma. Tu cuerpo agradece paciencia. Invertir en lo seguro te da estabilidad. No todo es control: soltar un poco también trae alivio.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hoy transformás tensiones en salidas productivas. Escuchar al otro te enriquece. Tu salud mejora si no forzás cambios. Diversificar ingresos abre oportunidades. Tu creatividad es tu llave, usala para abrir puertas inesperadas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Este viernes la confianza vuelve con realismo. Tu sensibilidad suma si la compartís. Tu energía se ordena con rutinas simples. Un plan claro te devuelve tranquilidad en el plano económico. Hoy tu intuición te marca el camino, seguí esa voz interna.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El planeta de la transformación retomará su movimiento directo y marcará un nuevo capítulo para los doc

Plutón directo en Acuario: cómo impactará en cada signo del zodíaco

Leo, Libra, Aries y Sagitario se destacan entre los signos que podrían encontrar nuevas oportunidades durante la semana del 12 al 18 de octubre.

Horóscopo semanal: cuáles son los 4 signos con más suerte del 12 al 18 de octubre de 2026

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 14 de octubre

El movimiento de los astros marcará un período de cambios y definiciones para uno de los signos del zodíaco.

Este signo del zodíaco deberá soltar el pasado y limpiar sus energías antes de fin de octubre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 13 de octubre

La Luna Llena en Tauro estará regida por Venus y pondrá el foco en el amor, el dinero, el deseo y la autoestima.

Luna Llena en Tauro de octubre 2026: qué significa y cómo impacta en cada signo

Rating Cero

El miedo en primera persona: la panelista de La Mañana con Moria rompió el silencio y reveló la amenaza que recibió.
play

Detuvieron al acosador de una reconocida periodista y reveló el calvario que vivió: "Te voy a pegar dos tiros en la cabeza"

Choque entre Waters y Hetfield: (Imagen generada con IA)

Roger Waters destrozó a James Hetfield por su postura apolítica: "Es un imbécil y no es músico"

Noelia Vigliarolo junto al Roña Castro.

Tras el velorio del "Roña" Castro, su novia lo despidió con un emotivo mensaje en redes

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

El momento romántico de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo que se volvió viral

Josefina Lynch, la señalada como tercera en discordia rompió el silencio.

Tras ser señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, habló Josefina Lynch

Repudiable: se conoció la apuesta que Dario Giordano hizo

Revelaron la repudiable forma en la que Darío Giordano se habría referido a Romina Yan para ganar una apuesta

últimas noticias

play
El miedo en primera persona: la panelista de La Mañana con Moria rompió el silencio y reveló la amenaza que recibió.

Detuvieron al acosador de una reconocida periodista y reveló el calvario que vivió: "Te voy a pegar dos tiros en la cabeza"

Hace 14 minutos
Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

El escalofriante video de Barrelier contra la madre de Agostina Vega: "Vos entregaste a tu hija"

Hace 16 minutos
Un hombre se prendió fuego al intentar ser desalojado por la Policía de Córdoba. 

Un hombre de 46 años se prendió fuego cuándo intentaban desalojarlo en Córdoba

Hace 47 minutos
Flavio Briatore movió las piezas en Alpine y contrató a un ingeniero estrella de la Fórmula 1.

La gran apuesta técnica de Alpine: la llegada de un ingeniero estrella para potenciar a Colapinto

Hace 57 minutos
Choque entre Waters y Hetfield: (Imagen generada con IA)

Roger Waters destrozó a James Hetfield por su postura apolítica: "Es un imbécil y no es músico"

Hace 58 minutos