Horóscopo de hoy, viernes 16 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 16 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

El amor te tiene muy ilusionado, todo gira alrededor de esa persona especial. En salud, cuidá la ansiedad que trae tanta pasión. En cuanto a tus finanzas de hoy, no te precipites, lo que se cocina lento rinde más.

(21 de abril al 21 de mayo)

Hoy la sensibilidad manda, querés cuidar a alguien sin lastimar. En vínculos, la empatía suma. Tu cuerpo pide calma y descanso durante el viernes. En finanzas, jugá tus cartas con inteligencia y salís bien parado.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hoy tu imagen y energía pasan a ser prioridad. Movete, cuidá tu físico. En amor, mostrarse auténtico abre puertas. En cuanto a tu bolsillo, negociar con astucia trae acuerdos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Los números te preocupan demasiado. Mejor enfocarse en lo que sí podés resolver. En vínculos, tu sensibilidad suma si la compartís. Tu salud mejora con rutinas claras.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

El aburrimiento te acecha cuando no trabajás. En amor, buscá planes que te motiven. Tu vitalidad está, pero necesita motivación. En cuanto a tu bolsillo, lo pequeño puede crecer si lo cuidás.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy se viene una semana clave en lo laboral. Prepará todo con detalle. En pareja, tu paciencia genera confianza. Tu salud mejora si bajás la autoexigencia.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Este viernes tu salud mejora con descanso, pero no te apures a volver a la rutina. En el amor, buscá equilibrio y serenidad. Revisar papeles evita sorpresas para tu economía.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy el deporte y la competencia te traen satisfacción. Tu energía se activa. En vínculos, tu intuición guía. Ajustar lo que no suma te da aire para tu bolsillo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La suerte está cerca, pero no fuerces. En el amor, la curiosidad abre caminos. Tu salud mejora pero solo si hacés actividad física. Animate a probar algo nuevo: la sorpresa puede ser tu mejor premio.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Cerrar demasiado tu mundo te desequilibra durante esta jornada. Abrite a los demás, la confianza suma. Tu cuerpo agradece paciencia. Invertir en lo seguro te da estabilidad. No todo es control: soltar un poco también trae alivio.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hoy transformás tensiones en salidas productivas. Escuchar al otro te enriquece. Tu salud mejora si no forzás cambios. Diversificar ingresos abre oportunidades. Tu creatividad es tu llave, usala para abrir puertas inesperadas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Este viernes la confianza vuelve con realismo. Tu sensibilidad suma si la compartís. Tu energía se ordena con rutinas simples. Un plan claro te devuelve tranquilidad en el plano económico. Hoy tu intuición te marca el camino, seguí esa voz interna.