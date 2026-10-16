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Horóscopo de hoy, sábado 17 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué deparan los astros para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 17 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
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Horóscopo de hoy, viernes 16 de octubre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. No se preocupe por los asuntos económicos; irán bien. Día tranquilo, podrá adelantar algunos trabajos. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Podría disfrutar de un apasionado romance. Los problemas económicos que le agobian se resuelven. Oportunidad para mejorar su situación laboral. Frutas y verduras son imprescindibles en su alimentación.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si su corazón está libre, láncese a nuevas relaciones. Apuros económicos provocados por una sanción. En el trabajo, hay quien no comprende su actitud. No se olvide de practicar deporte más a menudo.

Cancer

(21 de junio al 22 de julio)

Es muy posible que se produzca un reencuentro amoroso. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión. Estar en forma le da calidad de vida.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Si acaba de iniciar una relación, dará lo mejor. Puede que en el día de hoy reciba un dinero. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. No se exceda bebiendo tanta agua, tampoco es bueno.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El afecto vendrá, sobre todo, de los amigos. Recibirá un incentivo económico con el que no contaba. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Active la circulación de sus piernas caminando.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. Aparecerán ciertas tensiones en el ámbito laboral. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Las responsabilidades profesionales aumentan. Preocupado por su silueta, aprenderá a alimentarse.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. Momento para generar prosperidad económica. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. No deje de cuidarse aunque se sienta muy bien.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No tome decisiones unilaterales en el amor. Si piensa en cambiar de casa, es el momento. Buen día para llegar a acuerdos con sus jefes. Su piel necesita cuidados, no escatime ni tiempo ni dinero.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. Es un buen momento para comprar, hágalo con precaución. Excelente día para aportar iniciativas en el trabajo. Llegó la hora de empezar a cuidarse un poco más.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. Desaparece esa preocupación económica. Progresos en el escalafón gracias a su esfuerzo. Sus rodillas están delicadas, cuídese de las caídas.

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