Horóscopo de hoy, jueves 15 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 15 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

En el amor, alguien te extraña más de lo que pensás: si estás soltera/o, ojo con esa señal. En dinero, confiá en tu capacidad, no te dejes ganar por la ansiedad. Tu salud mejora si bajás el nivel de preocupación y te relajás un poco.

La rutina te pesa, pero aparece una persona que rompe el molde y te da aire fresco. En lo económico, esa conexión también puede abrirte oportunidades. Tu salud pide que cortes con el aburrimiento y te animes a algo distinto.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hoy te buscan para resolver un problema, tu intuición será clave. En dinero, ayudando a otros también se te abren puertas. Tu salud se equilibra si no peleás contra la corriente y aceptás el desafío con calma.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy dejá de quejarte por cosas insignificantes, se viene una propuesta laboral que te va a entusiasmar. En dinero, esa chance puede ser un golazo. Tu salud mejora si ponés energía en lo nuevo y no en lo que salió mal.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Tenés todo para brillar, no te dejes marear por consejos ajenos. En lo económico, tu intuición es la que manda. En el amor, tu seguridad contagia. Tu salud se fortalece si confiás en vos y no dudás tanto.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Se te cruza algo inesperado que termina siendo positivo. En cuanto a tu bolsillo, tu capacidad de análisis te salva. En el amor, adaptarte te da ventaja. Tu salud mejora si no postergás lo que podés resolver hoy.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El cansancio te puede jugar una mala pasada. En lo económico, no te apures, lo que puede esperar, que espere. En el amor, bajá el nivel de estrés y disfrutá lo simple. Tu salud pide descanso y menos exigencia.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Estás con bajón sentimental, pero tu trabajo y economía están protegidos. En dinero, valorá lo que ya lograste. En el amor, no fuerces tiempos. Tu salud mejora si bajás la ansiedad y te enfocás en lo que sí funciona.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy es un buen día para el amor y la intimidad, organizá algo romántico. En dinero, la creatividad también suma. Tu salud se potencia si disfrutás de la conexión con otros y evitás discusiones.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tenés energía, pero ojo con el cansancio. En lo económico, pedí ayuda, no todo lo tenés que hacer sola/o. En el amor, tu pareja puede ser tu aliado si lo invitás a colaborar. Tu salud mejora si repartís tareas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estás susceptible y con reacciones fuertes, bajá un cambio. En dinero, la diplomacia te evita problemas. En el amor, no te hagas la dura: la honestidad suma. Tu salud mejora si controlás los impulsos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tu intuición es la clave, pero la ansiedad la tapa. En dinero, no decidas todo de golpe, paso a paso. En el amor, relajate y disfrutá sin presiones. Tu salud mejora si te regalás un momento de calma y desconexión.